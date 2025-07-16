ВСУ взяли в плен российских десантников под Часовым Яром

У Часового Яра украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации.
Главные тезисы
- Украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации под Часовым Яром.
- Российские десантники находились в деморализованном состоянии, с криминальным прошлым, и были захвачены в плен украинцами.
ВСУ взяли в плен российских десантников
Об этом сообщает 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.
Это соединение считалось элитой русской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный вперед.
Сами пленные признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.
Украинские военные также обратились к родным оккупантам.
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