ВСУ взяли в плен российских десантников под Часовым Яром
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен российских десантников под Часовым Яром

плен
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У Часового Яра украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации.

Главные тезисы

  • Украинские военные захватили в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации под Часовым Яром.
  • Российские десантники находились в деморализованном состоянии, с криминальным прошлым, и были захвачены в плен украинцами.

ВСУ взяли в плен российских десантников

Об этом сообщает 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Это соединение считалось элитой русской армии. С опытом захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Но теперь в его рядах люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный вперед.

Сами пленные признаются, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют.

Украинские военные также обратились к родным оккупантам.

Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и помощь. Донесите своим землякам: Украина — не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне, сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым.

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