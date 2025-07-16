ВСУ взяли в плен российских десантников под Часовым Яром

Ваши близкие сохранили свою жизнь. Они находятся в нормальных условиях, получают питание и помощь. Донесите своим землякам: Украина — не место для "исправления" россиян. Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне, сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым.