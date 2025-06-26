Десантники ВСУ пленили 15 морских пехотинцев армии РФ в Сумской области — видео

Украинские десантники провели успешную операцию на территории Сумской области, в ходе которой были взяты в плен 15 военнослужащих армии РФ. Среди них — бойцы "жестоких" бригад, пытавших украинских пленных.
Главные тезисы
- Украинские десантники успешно осуществили операцию в Сумской области, в результате чего были задержаны 15 морских пехотинцев из армии РФ.
- Бойцы, попавшие в плен, являются членами известных своей жестокостью 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты России.
ВСУ взяли в плен 15 морских пехотинцев армии РФ
Большинство задержанных — солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты России.
Эти формирования известны особой жестокостью по отношению к украинским военнопленным, о чем неоднократно заявляли самые освобожденные из плена бойцы ВСУ.
По словам украинских военных, самые пленные россияне рассказали о бесчеловечном отношении в своих частях на территории РФ — психологическом давлении, унижении и угрозах от командиров.
После захвата в плен вражеским военным оказали первую медицинскую и психологическую помощь.
В дальнейшем они могут быть вовлечены в обмен на украинских воинов, которые до сих пор содержатся в плену РФ.
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