Десантники ВСУ пленили 15 морских пехотинцев армии РФ в Сумской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Десантники ВСУ пленили 15 морских пехотинцев армии РФ в Сумской области — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
пленные
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Украинские десантники провели успешную операцию на территории Сумской области, в ходе которой были взяты в плен 15 военнослужащих армии РФ. Среди них — бойцы "жестоких" бригад, пытавших украинских пленных.

Главные тезисы

  • Украинские десантники успешно осуществили операцию в Сумской области, в результате чего были задержаны 15 морских пехотинцев из армии РФ.
  • Бойцы, попавшие в плен, являются членами известных своей жестокостью 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты России.

ВСУ взяли в плен 15 морских пехотинцев армии РФ

Большинство задержанных — солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты России.

Эти формирования известны особой жестокостью по отношению к украинским военнопленным, о чем неоднократно заявляли самые освобожденные из плена бойцы ВСУ.

По словам украинских военных, самые пленные россияне рассказали о бесчеловечном отношении в своих частях на территории РФ — психологическом давлении, унижении и угрозах от командиров.

После захвата в плен вражеским военным оказали первую медицинскую и психологическую помощь.

В дальнейшем они могут быть вовлечены в обмен на украинских воинов, которые до сих пор содержатся в плену РФ.

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