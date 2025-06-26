Десантники ЗСУ полонили 15 морських піхотинців армії РФ на Сумщині — відео

Українські десантники провели успішну операцію на території Сумської області, в ході якої було взято в полон 15 військовослужбовців армії РФ. Серед них — бійці "жорстоких" бригад, які катували українських полонених.
Головні тези:
- Успішна операція українських десантників на Сумщині призвела до затримання 15 морських піхотинців з армії РФ.
- Бійці у полоні належать до 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти Росії, відомих своєю жорстокістю.
- Українські військові виявили нелюдське ставлення до українських полонених у ворожих частинах.
ЗСУ взяли в полон 15 морських піхотинців армії РФ
Більшість затриманих — солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти Росії.
Ці формування відомі особливою жорстокістю щодо українських військовополонених, про що неодноразово заявляли самі звільнені з полону бійці ЗСУ.
За словами українських військових, самі полонені росіяни розповіли про нелюдське ставлення у своїх частинах на території РФ — психологічний тиск, приниження та погрози від командирів.
Після захоплення у полон ворожим військовим надали першу медичну та психологічну допомогу.
Надалі вони можуть бути залучені в обміні на українських воїнів, які досі утримуються у полоні РФ.
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