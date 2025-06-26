Десантники ЗСУ полонили 15 морських піхотинців армії РФ на Сумщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Десантники ЗСУ полонили 15 морських піхотинців армії РФ на Сумщині — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
полон
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Українські десантники провели успішну операцію на території Сумської області, в ході якої було взято в полон 15 військовослужбовців армії РФ. Серед них — бійці "жорстоких" бригад, які катували українських полонених.

Головні тези:

  • Успішна операція українських десантників на Сумщині призвела до затримання 15 морських піхотинців з армії РФ.
  • Бійці у полоні належать до 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти Росії, відомих своєю жорстокістю.
  • Українські військові виявили нелюдське ставлення до українських полонених у ворожих частинах.

ЗСУ взяли в полон 15 морських піхотинців армії РФ

Більшість затриманих — солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти Росії.

Ці формування відомі особливою жорстокістю щодо українських військовополонених, про що неодноразово заявляли самі звільнені з полону бійці ЗСУ.

За словами українських військових, самі полонені росіяни розповіли про нелюдське ставлення у своїх частинах на території РФ — психологічний тиск, приниження та погрози від командирів.

Після захоплення у полон ворожим військовим надали першу медичну та психологічну допомогу.

Надалі вони можуть бути залучені в обміні на українських воїнів, які досі утримуються у полоні РФ.

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