Десантники ЗСУ полонили 15 морських піхотинців армії РФ на Сумщині — відео

Українські десантники провели успішну операцію на території Сумської області, в ході якої було взято в полон 15 військовослужбовців армії РФ. Серед них — бійці "жорстоких" бригад, які катували українських полонених.

ЗСУ взяли в полон 15 морських піхотинців армії РФ

Більшість затриманих — солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти Росії.

Ці формування відомі особливою жорстокістю щодо українських військовополонених, про що неодноразово заявляли самі звільнені з полону бійці ЗСУ.

За словами українських військових, самі полонені росіяни розповіли про нелюдське ставлення у своїх частинах на території РФ — психологічний тиск, приниження та погрози від командирів.

Після захоплення у полон ворожим військовим надали першу медичну та психологічну допомогу.

Надалі вони можуть бути залучені в обміні на українських воїнів, які досі утримуються у полоні РФ.