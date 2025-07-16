ЗСУ взяли у полон російських десантників під Часовим Яром

Біля Часового Яру українські військові захопили у полон десантників 98-ї дивізії Російської Федерації.
Головні тези:
- Українські військові захопили російських десантників під Часовим Яром.
- Десантники перебували в деморалізованому стані з кримінальним минулим.
- У полоні українці забезпечують десантників харчуванням та медичною допомогою.
ЗСУ взяли у полон російських десантників
Про це повідомляє 24 окрема механізованої бригади імені короля Данила.
Це з’єднання вважалося елітою російської армії. З досвідом загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Але тепер у його лавах — люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед.
Самі ж полонені зізнаються, що були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють.
Українські військові також звернулись до рідних окупантів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-