ЗСУ взяли у полон російських десантників під Часовим Яром

Ваші близькі зберегли своє життя. Вони перебувають у нормальних умовах, отримують харчування та медичну допомогу. Донесіть до своїх земляків: Україна — не місце для "виправлення" росіян. Тут не перевиховують. Тут ліквідують. І єдиний шанс для тих, хто вже опинився на війні — здатися в український полон, щоб зберегти життя і повернутися додому живим.