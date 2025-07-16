ЗСУ взяли у полон російських десантників під Часовим Яром
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли у полон російських десантників під Часовим Яром

полон

Біля Часового Яру українські військові захопили у полон десантників 98-ї дивізії Російської Федерації.

Головні тези:

  • Українські військові захопили російських десантників під Часовим Яром.
  • Десантники перебували в деморалізованому стані з кримінальним минулим.
  • У полоні українці забезпечують десантників харчуванням та медичною допомогою.

ЗСУ взяли у полон російських десантників

Про це повідомляє 24 окрема механізованої бригади імені короля Данила.

Це з’єднання вважалося елітою російської армії. З досвідом загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії, Сирії. Але тепер у його лавах — люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед.

Самі ж полонені зізнаються, що були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють.

Українські військові також звернулись до рідних окупантів.

Ваші близькі зберегли своє життя. Вони перебувають у нормальних умовах, отримують харчування та медичну допомогу. Донесіть до своїх земляків: Україна — не місце для "виправлення" росіян. Тут не перевиховують. Тут ліквідують. І єдиний шанс для тих, хто вже опинився на війні — здатися в український полон, щоб зберегти життя і повернутися додому живим.

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