ВСУ зачистили опорный пункт оккупантов в Купянске с помощью роботов — видео
В Купянске полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" с помощью роботов успешно выполнил операцию по уничтожению отделения закрепившихся в доме российских оккупантов.

Об этом сообщается в YouTube-канале "Хартии".

В ходе операции украинские военнослужащие применили разные типы дронов — ударные беспилотники, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и т.д.

По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, боеприпасы уничтожены.

В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя. В то же время в "Хартии" отметили, что за этой операцией стоят десятки военных корпуса — планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связисты.

"Хартия" и "Лава" продолжают демонстрировать новое качество украинской армии — технологической, разумной, основанной на эффективности, планировании и подготовке.

