ВСУ зачистили опорный пункт оккупантов в Купянске с помощью роботов — видео

В Купянске полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" с помощью роботов успешно выполнил операцию по уничтожению отделения закрепившихся в доме российских оккупантов.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно зачистили опорный пункт оккупантов в Купянске при помощи роботов.
- Операция была проведена без участия бойцов на поле боя, используя различные типы дронов и беспилотников.
Об этом сообщается в YouTube-канале "Хартии".
В ходе операции украинские военнослужащие применили разные типы дронов — ударные беспилотники, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и т.д.
По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, боеприпасы уничтожены.
В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя. В то же время в "Хартии" отметили, что за этой операцией стоят десятки военных корпуса — планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связисты.
