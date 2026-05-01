ЗСУ зачистили опорний пункт окупантів у Куп'янську за допомогою роботів — відео

У Куп’янську полк "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" за допомогою роботів успішно виконав операцію зі знищення відділення російських окупантів, які закріпилися в будинку.
Головні тези:
- В Україні відбулася успішна операція зі знищення опорного пункту окупантів у Куп'янську за участю роботів від полку “Лава”.
- В ході операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів і безпілотників, що сприяло успішній розвідці та знищенню ворожих позицій.
Українські бійці зачистили опорний пункт РФ у Куп’янську за допомогою роботів
Про це повідомляється у YouTube-каналі "Хартії".
Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів — ударні безпілотники, обладнані гранатометами, камікадзе із вибухівкою тощо.
За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано, особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено.
У ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою. Водночас у "Хартії" зауважили, що за цією операцією стоять десятки військових корпусу — планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки, зв’язківці.
