Вторая годовщина деоккупации Бучи. Точное количество убитых армией РФ до сих пор неизвестно

Правоохранительные органы Украины окончательно не установили полное количество жертв российских захватчиков в Буче Киевской области, которое было освобождено украинскими воинами ровно два года назад.

Точное количество убитых россиянами украинцев в Буче до сих пор неизвестно

В настоящее время идут следственные действия по поводу погибших в деоккупированной Буче.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небитов в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что все еще есть пропавшие без вести, и продолжается их розыск.

Всего после деоккупации в Буче были обнаружены тела 422 убитых мирных жителей, а в Бучанском районе — 1190 тел. Нацполиция продолжает расследовать военные преступления русских окупантов. Андрей Небитов Заместитель председателя Нацполиции Украины

По словам Небитова, именно полицией было начато более 116 тыс уголовных производств по фактам военных преступлений российских захватчиков в Украине. Из этого количества 23 тыс были совершены именно в Киевской области.

Освобождение Бучи два года назад

За это время военные РФ уничтожали ее инфраструктуру, разрушали дома обстрелами, подвергали пыткам и убивали людей.

После того, как Силы обороны Украины изгнали из города российских захватчиков, в населенном пункте были обнаружены многочисленные братские могилы, застенки, зафиксированы факты массовых убийств гражданского населения.

В Нацполиции добавляют, что по состоянию на данный момент пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Кроме того, до сих пор остаются неузнаваемыми 180 тел.