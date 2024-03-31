Вторая годовщина деоккупации Бучи. Точное количество убитых армией РФ до сих пор неизвестно

Правоохранительные органы Украины окончательно не установили полное количество жертв российских захватчиков в Буче Киевской области, которое было освобождено украинскими воинами ровно два года назад.
Точное количество убитых россиянами украинцев в Буче до сих пор неизвестно
В настоящее время идут следственные действия по поводу погибших в деоккупированной Буче.
Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небитов в эфире телемарафона "Единые новости".
Он отметил, что все еще есть пропавшие без вести, и продолжается их розыск.
По словам Небитова, именно полицией было начато более 116 тыс уголовных производств по фактам военных преступлений российских захватчиков в Украине. Из этого количества 23 тыс были совершены именно в Киевской области.
Освобождение Бучи два года назад
За это время военные РФ уничтожали ее инфраструктуру, разрушали дома обстрелами, подвергали пыткам и убивали людей.
После того, как Силы обороны Украины изгнали из города российских захватчиков, в населенном пункте были обнаружены многочисленные братские могилы, застенки, зафиксированы факты массовых убийств гражданского населения.
В Нацполиции добавляют, что по состоянию на данный момент пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Кроме того, до сих пор остаются неузнаваемыми 180 тел.
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