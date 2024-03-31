Украина ведет войну за право на существование.
Категория
Украина
Дата публикации

Украина ведет войну за право на существование.

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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В Пасхальный день и во вторую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжает сопротивляться преступной армии РФ и бороться за право на существование.

Зеленский выступил с речью во вторую годовщину освобождения Бучи

В этой войне — глобальное значение. Это война за право на существование для нашего государства и за право на жизнь для каждого человека. За достоинство для нашего народа и для каждого народа, стремящегося к своей судьбе. Это война за то, чтобы никто не смел становиться зверем по отношению к другим, — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что тела убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи стали свидетельством того, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этого противостояния.

Чтобы вступать в такие агрессии против других, Россия сначала уничтожила в себе мораль и совершила насилие и ненависть своей идеологией. Такие системы не останавливаются просто так. Сила их останавливает. Единство их останавливает. Решительность и понимание — что именно они хотят уничтожить, — отметил Зеленский.

Украина освобождением Киевщины доказала миру победу добра над злом

Он также отметил, что после того, как украинские военные освободили от российских оккупантов Бучу, Ирпень, Бородянку и другие территории Киевской и Сумской областей, каждый смог увидеть победу не только смелости и оружия, но и человеческой морали.

Пусть весь мир никогда не забывает, какой ценой дается это сражение и какое зло мы останавливаем здесь, на нашей земле, когда украинцы останавливают и выгоняют российских окупантов, — отметил глава государства.

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