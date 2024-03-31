В Пасхальный день и во вторую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжает сопротивляться преступной армии РФ и бороться за право на существование.
Зеленский выступил с речью во вторую годовщину освобождения Бучи
Президент подчеркнул, что тела убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи стали свидетельством того, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этого противостояния.
Украина освобождением Киевщины доказала миру победу добра над злом
Он также отметил, что после того, как украинские военные освободили от российских оккупантов Бучу, Ирпень, Бородянку и другие территории Киевской и Сумской областей, каждый смог увидеть победу не только смелости и оружия, но и человеческой морали.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-