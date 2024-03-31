Україна веде війну за право на існування — Зеленський

У Великодній день та у другу річницю звільнення Бучі від російських окупантів президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжує чинити опір злочинній армії РФ та виборювати право на існування.
Зеленський виступив із промовою у другу річницю звільнення Бучі
Президент підкреслив, що тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів Бучі стали свідченням того, що нікому в світі не можна залишатись осторонь цього протистояння.
Україна звільненням Київщини довела світу перемогу добра над злом
Він також зазначив, що після того, як українські військові звільнили від російських окупантів Бучу, з Ірпень, Бородянку та інші території Київської та Сумської областей, кожен зміг побачити перемогу не лише сміливості та зброї, а й людської моралі.
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