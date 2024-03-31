Україна веде війну за право на існування — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна веде війну за право на існування — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

У Великодній день та у другу річницю звільнення Бучі від російських окупантів президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжує чинити опір злочинній армії РФ та виборювати право на існування. 

Зеленський виступив із промовою у другу річницю звільнення Бучі

У цієї війни — глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших, — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів Бучі стали свідченням того, що нікому в світі не можна залишатись осторонь цього протистояння.

Щоб розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння — що саме вони хочуть знищити, — зазначив Зеленський.

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Він також зазначив, що після того, як українські військові звільнили від російських окупантів Бучу, з Ірпень, Бородянку та інші території Київської та Сумської областей, кожен зміг побачити перемогу не лише сміливості та зброї, а й людської моралі.

Хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло ми зупиняємо тут, на нашій землі, коли українці зупиняють і виганяють російських окупантів, — зазначив глава держави.

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