Зеленський анонсував продовження кадрових змін
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував продовження кадрових змін

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про продовження кадрових змін в ключових державних відомствах. 

Що Зеленський каже про продовження кадрових змін у владі

Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулося кілька замін. Це ще не все. Не всі рішення, які були підготовлені, — зазначив президент.

Він підкреслив, що вже підготовлені укази стосовно нових радників в ОП.

Глава держави також додав, що на тлі останніх масованих ракетних та дронових атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні Київ вже надіслав запити західним партнерам стосовно додаткових систем ППО та боєприпасів до них.

Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари — на енергетичне знекровлення України.

Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити — кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери — кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час.

Дякую тим керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто справді виконує наші домовленості й дотримує слова

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Що відомо про заплановані Зеленським кадрові зміни

За інформацією журналістів видання “Українська правда”, у Зеленського готують кадрові зміни в уряді, однак поки не визначились щодо кандидатів.

Зазначається, що кадрові зміни в уряді проводяться у рамках програми з “перезавантаження влади”.

21-22 березня Зеленський нібито повідомив про кадрові зміни усім звільненим чиновникам.

Джерела розповіли, що президент провів зустрічі з деякими вже колишніми членами команди та розпитував, які посади вони хотіли би отримати. 

Зазначається, що в ОП ще не визначились із новою посадою ексзаступника керівника ОП Андрія Смирнова.

Водночас інший звільнений заступник ОП Олексій Дніпров вже незабаром може стати ректором одного з українських вишів.

Звільнення першого помічника президента Сергія Шефіра, радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенка, позаштатних уповноважених Наталії Пушкарьової та Альони Вербицької, за даними видання, так само повʼязане з "перезавантаженням влади".

За інформацією джерел, найближчим часом Зеленський планує звільнити з посади ще одного заступника керівника ОП Андрія Сибігу, який опікується питаннями зовнішньої політики.

Він може стати заступником міністра закордонних справ. Замість Сибіги посаду в ОП обійме Микола Точицький. 

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