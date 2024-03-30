Президент Володимир Зеленський заявив про продовження кадрових змін в ключових державних відомствах.
Що Зеленський каже про продовження кадрових змін у владі
Він підкреслив, що вже підготовлені укази стосовно нових радників в ОП.
Глава держави також додав, що на тлі останніх масованих ракетних та дронових атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні Київ вже надіслав запити західним партнерам стосовно додаткових систем ППО та боєприпасів до них.
Що відомо про заплановані Зеленським кадрові зміни
За інформацією журналістів видання “Українська правда”, у Зеленського готують кадрові зміни в уряді, однак поки не визначились щодо кандидатів.
Зазначається, що кадрові зміни в уряді проводяться у рамках програми з “перезавантаження влади”.
21-22 березня Зеленський нібито повідомив про кадрові зміни усім звільненим чиновникам.
Джерела розповіли, що президент провів зустрічі з деякими вже колишніми членами команди та розпитував, які посади вони хотіли би отримати.
Зазначається, що в ОП ще не визначились із новою посадою ексзаступника керівника ОП Андрія Смирнова.
Водночас інший звільнений заступник ОП Олексій Дніпров вже незабаром може стати ректором одного з українських вишів.
Звільнення першого помічника президента Сергія Шефіра, радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенка, позаштатних уповноважених Наталії Пушкарьової та Альони Вербицької, за даними видання, так само повʼязане з "перезавантаженням влади".
За інформацією джерел, найближчим часом Зеленський планує звільнити з посади ще одного заступника керівника ОП Андрія Сибігу, який опікується питаннями зовнішньої політики.
Він може стати заступником міністра закордонних справ. Замість Сибіги посаду в ОП обійме Микола Точицький.
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