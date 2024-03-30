Зеленський звільнив одразу кількох своїх радників

30 березня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади радника президента. Згодом виявилося, що це не останнє звільнення в ОПУ станом на сьогодні.
Зеленський звільнив кількох своїх радників
Відповідні укази з'явилися на сайті Президента України. Їх оприлюднили в суботу, 30 березня.
Зокрема уже опубліковані укази про звільнення:
• позаштатного радника президента Олега Устенка;
• позаштатного радника Сергія Трофімова;
• позаштатного радника президента Михайла Радуцького;
Окрім того, були опубліковані укази про звільнення уповноваженої президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової та уповноваженої президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.
Варто зазначати, що український лідер поки жодним чином не коментував та не пояснював причини своїх рішень.
Сирський прокоментував перезавантаження влади, яке влаштував Зеленський
Нещодавно українські журналісти запитали у чинного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з чим були пов’язані такі зміни, як і переформатування, практично, усього військового керівництва.
Сирський також додав, що з його попередником — Валерієм Залужним — у них були чудові стосунки, й вони завжди працювали як одна команда.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-