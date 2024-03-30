Зеленський звільнив одразу кількох своїх радників
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський звільнив одразу кількох своїх радників

Офіс Президента України
Зеленський

30 березня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади радника президента. Згодом виявилося, що це не останнє звільнення в ОПУ станом на сьогодні.

Зеленський звільнив кількох своїх радників

Відповідні укази з'явилися на сайті Президента України. Їх оприлюднили в суботу, 30 березня.

Зокрема уже опубліковані укази про звільнення:

• позаштатного радника президента Олега Устенка;

• позаштатного радника Сергія Трофімова;

• позаштатного радника президента Михайла Радуцького;

Окрім того, були опубліковані укази про звільнення уповноваженої президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової та уповноваженої президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.

Фото: скриншот

Варто зазначати, що український лідер поки жодним чином не коментував та не пояснював причини своїх рішень.

Сирський прокоментував перезавантаження влади, яке влаштував Зеленський

Нещодавно українські журналісти запитали у чинного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з чим були пов’язані такі зміни, як і переформатування, практично, усього військового керівництва.

У військових є один обов’язок — ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, — це означає, що ці причини — вагомі.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський також додав, що з його попередником — Валерієм Залужним — у них були чудові стосунки, й вони завжди працювали як одна команда.

Бажаю йому (Залужному — ред.) успіху на новій і дуже відповідальній посаді, — підкреслив Сирський.

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