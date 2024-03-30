Зеленський звільнив одразу кількох своїх радників

30 березня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади радника президента. Згодом виявилося, що це не останнє звільнення в ОПУ станом на сьогодні.

Зеленський звільнив кількох своїх радників

Відповідні укази з'явилися на сайті Президента України. Їх оприлюднили в суботу, 30 березня.

Зокрема уже опубліковані укази про звільнення:

• позаштатного радника президента Олега Устенка;

• позаштатного радника Сергія Трофімова;

• позаштатного радника президента Михайла Радуцького;

Окрім того, були опубліковані укази про звільнення уповноваженої президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової та уповноваженої президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.

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Варто зазначати, що український лідер поки жодним чином не коментував та не пояснював причини своїх рішень.

Сирський прокоментував перезавантаження влади, яке влаштував Зеленський

Нещодавно українські журналісти запитали у чинного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з чим були пов’язані такі зміни, як і переформатування, практично, усього військового керівництва.

У військових є один обов’язок — ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, — це означає, що ці причини — вагомі. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський також додав, що з його попередником — Валерієм Залужним — у них були чудові стосунки, й вони завжди працювали як одна команда.