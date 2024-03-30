Зеленский уволил сразу нескольких своих советников
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский уволил сразу нескольких своих советников

Офис Президента Украины
Зеленский
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30 марта официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности советника президента. Впоследствии оказалось, что это не последнее увольнение в ОПУ на сегодняшний день.

Зеленский уволил нескольких своих советников

Соответствующие указы появились на сайте Президента. Их обнародовали в субботу, 30 марта.

В частности, уже опубликованы указы об увольнении:

• внештатного советника президента Олега Устенко;

• внештатного советника Сергея Трофимова;

• внештатного советника президента Михаила Радуцкого;

Кроме того, были опубликованы указы об увольнении уполномоченного президента Украины по волонтерской деятельности Наталии Пушкаревой и уполномоченной президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.

Фото: скриншот

Стоит отметить, что украинский лидер пока никак не комментировал и не объяснял причины своих решений.

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