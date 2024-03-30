Что Зеленский говорит о продолжении кадровых изменений во власти

Мы продолжаем перезагрузку государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не всё. Не все решения, которые были подготовлены, отметил президент. Поделиться

Он подчеркнул, что уже подготовлены указы о новых советниках в ОП.

Глава государства также добавил, что на фоне последних массированных ракетных и дроновых атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине Киев уже направил запросы западным партнерам по поводу дополнительных систем ПВО и боеприпасов к ним.

Российские террористы сейчас нацелены именно на подлые удары — на энергетическое обескровление Украины. Мы дали все необходимые сигналы партнерам, все конкретные запросы — каждому, кто владеет нужными системами ПВО, всем, у кого есть необходимые ракеты. Америка, Европа, другие наши партнеры — каждый знает, в чем нуждаемся, каждый знает, насколько это важно именно сейчас помочь нам защититься от этих ударов, именно в это время. Благодарю тех руководителей государств и правительств, чье лидерство именно сейчас проявляется, кто действительно выполняет наши договоренности и сдерживает слова Владимир Зеленский президент Украины

Что известно о запланированных Зеленским кадровых изменениях

По информации журналистов издания "Украинская правда", у Зеленского готовят кадровые изменения в правительстве, однако пока не определились по кандидатам.

Отмечается, что кадровые изменения в правительстве проводятся в рамках программы "перезагрузки власти".

21-22 марта Зеленский якобы сообщил о кадровых изменениях всем уволенным чиновникам.

Источники рассказали, что президент провел встречи с некоторыми бывшими членами команды и расспрашивал, какие должности они хотели бы получить.

Отмечается, что в ОП еще не определились с новой должностью экс-заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова.

В то же время другой уволенный заместитель ОП Алексей Днепров уже в скором времени может стать ректором одного из украинских вузов.

Увольнение первого помощника президента Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова, Олега Устенко, внештатных уполномоченных Наталии Пушкаревой и Алены Вербицкой, по данным издания, также связано с "перезагрузкой власти".

По информации источников, в ближайшее время Зеленский планирует уволить с должности еще одного заместителя руководителя ОП Андрея Сибига, который занимается вопросами внешней политики.

Он может стать замминистра иностранных дел. Вместо Сибиги должность в ОП занимает Николай Точицкий.