Президент Владимир Зеленский заявил о продлении кадровых изменений в ключевых государственных ведомствах.
Что Зеленский говорит о продолжении кадровых изменений во власти
Он подчеркнул, что уже подготовлены указы о новых советниках в ОП.
Глава государства также добавил, что на фоне последних массированных ракетных и дроновых атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине Киев уже направил запросы западным партнерам по поводу дополнительных систем ПВО и боеприпасов к ним.
Что известно о запланированных Зеленским кадровых изменениях
По информации журналистов издания "Украинская правда", у Зеленского готовят кадровые изменения в правительстве, однако пока не определились по кандидатам.
Отмечается, что кадровые изменения в правительстве проводятся в рамках программы "перезагрузки власти".
21-22 марта Зеленский якобы сообщил о кадровых изменениях всем уволенным чиновникам.
Источники рассказали, что президент провел встречи с некоторыми бывшими членами команды и расспрашивал, какие должности они хотели бы получить.
Отмечается, что в ОП еще не определились с новой должностью экс-заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова.
В то же время другой уволенный заместитель ОП Алексей Днепров уже в скором времени может стать ректором одного из украинских вузов.
Увольнение первого помощника президента Сергея Шефира, советников Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова, Олега Устенко, внештатных уполномоченных Наталии Пушкаревой и Алены Вербицкой, по данным издания, также связано с "перезагрузкой власти".
По информации источников, в ближайшее время Зеленский планирует уволить с должности еще одного заместителя руководителя ОП Андрея Сибига, который занимается вопросами внешней политики.
Он может стать замминистра иностранных дел. Вместо Сибиги должность в ОП занимает Николай Точицкий.
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