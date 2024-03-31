Друга річниця деокупації Бучі. Точна кількість убитих армією РФ досі не відома

Правоохоронні органи України остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у Бучі Київської області, яка була звільнена українськими воїнами рівно два роки тому.
Точна кількість вбитих росіянами українців у Бучі досі не відома
Наразі йдуть слідчі дії щодо загиблих у деокупованій Бучі.
Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він зазначив, що все ще є зниклі безвісти, і триває їхній розшук.
За словами Нєбитова, саме поліцією було розпочато понад 116 тис кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських загарбників в Україні. З цієї кількості 23 тис були скоєні саме у Київській області.
Звільнення Бучі два роки тому
Буча перебувала під російською окупацією 28 днів — з 3 по 31 березня 2022. За цей час військові РФ нищили її інфраструктуру, руйнували будинки обстрілами, піддавали тортурам та вбивали людей.
Після того, як Сили оборони України вигнали з міста російських загарбників, у населеному пункті були виявлені числені братські могили, катівні, зафіксовані факти масових вбивств цивільного населення.
В Нацполіції додають, що станом на зараз зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області. Крім того, досі залишаються невпізнаними 180 тіл.
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