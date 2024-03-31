Друга річниця деокупації Бучі. Точна кількість убитих армією РФ досі не відома

Правоохоронні органи України остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у Бучі Київської області, яка була звільнена українськими воїнами рівно два роки тому.

Точна кількість вбитих росіянами українців у Бучі досі не відома

Наразі йдуть слідчі дії щодо загиблих у деокупованій Бучі.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що все ще є зниклі безвісти, і триває їхній розшук.

Загалом після деокупації в Бучі були виявлені тіла 422 вбитих мирних жителів, а в Бучанському районі — 1190 тіл. Нацполіція продовжує розслідувати воєнні злочини російських окупантів. Андрій Нєбитов Заступник голови Нацполіції України

За словами Нєбитова, саме поліцією було розпочато понад 116 тис кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських загарбників в Україні. З цієї кількості 23 тис були скоєні саме у Київській області.

Звільнення Бучі два роки тому

Буча перебувала під російською окупацією 28 днів — з 3 по 31 березня 2022. За цей час військові РФ нищили її інфраструктуру, руйнували будинки обстрілами, піддавали тортурам та вбивали людей.

Після того, як Сили оборони України вигнали з міста російських загарбників, у населеному пункті були виявлені числені братські могили, катівні, зафіксовані факти масових вбивств цивільного населення.

В Нацполіції додають, що станом на зараз зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області. Крім того, досі залишаються невпізнаними 180 тіл.