По предварительным данным, вражеский чиновник Владимир Вертелецкий получил от коммерсанта дом и автомобиль.

Чиновника Минобороны РФ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

В России 23 мая арестован еще один высокопоставленный офицер Министерства обороны — руководитель департамента по обеспечению госзаказа Владимир Вертелецкий подозреваемый в мошенничестве.

По данным пропагандистских каналов, Вертелецкого увезли из главного здания Минобороны.

Отмечается, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — он якобы во время проведения государственных тендеров предпочитал своих знакомых бизнесменов.

У задержанного сотрудника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России Владимира Вертелецкого с 2019 по 2020 год резко возрос доход — с 1,7 млн руб до 3,7 млн руб.

В РФ арестовали заместителя Герасимова

В Москве на два месяца арестовали руководителя главного управления связи армии РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по подозрению в получении большой взятки.

Против Шамарина было открыто уголовное производство и проведены обыски.

После этого заместителя Герасимова доставили на допрос в главное военное следственное управление следственного РФ.

В суде сообщили, что Шамарин арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.

РосСМИ отмечают, что генерал-лейтенанта арестовали по делу о получении взятки в 235 гарнизонном военном суде.

Что известно о чистках Путина в высшем военном руководстве РФ

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве.

В РосСМИ пишут, что генерал-майора арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Делом занимается департамент военной контрразведки (ГВКР) ФСБ, первоначально расследование велось в отношении заместителя Попова.