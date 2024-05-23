За попередніми даними, ворожий чиновник Володимир Вертелецький отримав від комерсанта будинок і автомобіль.

Чиновника Міноборони РФ підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі

У Росії 23 травня заарештували ще одного високопоставленого офіцера Міністерства оборони — керівника департаменту із забезпечення держзамовлення Володимира Вертелецького підозрюють у шахрайстві.

За даними пропагандистських каналів, Вертелецького відвезли з головної будівлі Міноборони.

Зазначається, що його підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі — він нібито під час проведення державних тендерів віддавав перевагу своїм знайомим бізнесменам.

У затриманого співробітника департаменту із забезпечення держоборонзамовлення Міноборони Росії Володимира Вертелецького з 2019 до 2020 року різко зріс дохід — з 1,7 млн руб до 3,7 млн руб.

У РФ заарештували заступника Герасимова

В Москві на два місяці заарештували керівника головного управління зв'язку армії РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна через підозру в отриманні великого хабаря.

Проти Шамаріна було відкрито кримінальне провадження та проведено обшуки.

Після цього заступника Герасимова доправили на допит до головного військового слідчого управління слідкому РФ.

У суді повідомили, що Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.

РосЗМІ зазначають, що генерал-лейтенанта заарештували у справі про одержання хабаря у 235-му гарнізонному військовому суді.

Що відомо про чистки Путіна у вищому військовому керівництві РФ

Колишнього командувача 58-ї армії Збройних сил РФ генерал-майора Івана Попова заарештували за підозрою в шахрайстві.

У росЗМІ пишуть, що генерал-майора заарештували 17 травня у справі про шахрайство, вчинене організованою групою або у великому розмірі (частина 4 статті 159 КК). Справою займається департамент військової контррозвідки (ДВКР) ФСБ, спочатку розслідування велося щодо заступника Попова.