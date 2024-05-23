За попередніми даними, ворожий чиновник Володимир Вертелецький отримав від комерсанта будинок і автомобіль.
Чиновника Міноборони РФ підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі
У Росії 23 травня заарештували ще одного високопоставленого офіцера Міністерства оборони — керівника департаменту із забезпечення держзамовлення Володимира Вертелецького підозрюють у шахрайстві.
За даними пропагандистських каналів, Вертелецького відвезли з головної будівлі Міноборони.
Зазначається, що його підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі — він нібито під час проведення державних тендерів віддавав перевагу своїм знайомим бізнесменам.
У затриманого співробітника департаменту із забезпечення держоборонзамовлення Міноборони Росії Володимира Вертелецького з 2019 до 2020 року різко зріс дохід — з 1,7 млн руб до 3,7 млн руб.
У РФ заарештували заступника Герасимова
В Москві на два місяці заарештували керівника головного управління зв'язку армії РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна через підозру в отриманні великого хабаря.
Проти Шамаріна було відкрито кримінальне провадження та проведено обшуки.
Після цього заступника Герасимова доправили на допит до головного військового слідчого управління слідкому РФ.
У суді повідомили, що Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.
РосЗМІ зазначають, що генерал-лейтенанта заарештували у справі про одержання хабаря у 235-му гарнізонному військовому суді.
Що відомо про чистки Путіна у вищому військовому керівництві РФ
Колишнього командувача 58-ї армії Збройних сил РФ генерал-майора Івана Попова заарештували за підозрою в шахрайстві.
У росЗМІ пишуть, що генерал-майора заарештували 17 травня у справі про шахрайство, вчинене організованою групою або у великому розмірі (частина 4 статті 159 КК). Справою займається департамент військової контррозвідки (ДВКР) ФСБ, спочатку розслідування велося щодо заступника Попова.
За версією слідства, яку наводять росЗМІ, Попов продав близько двох тисяч тонн металовиробів, які призначалися для будівництва укріплень на Запорізькому напрямку, де генерал-майор під час служби керував обороною.
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