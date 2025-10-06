Эксканцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии несут общую ответственность за вторжение Путина в Украину.
Главные тезисы
- Польша и страны Балтии обвинены Меркель во вторжении России в Украину.
- Подготовка к военным действиям на Донбассе началась задолго до ухода Меркель из политики.
- Попытка создания нового формата переговоров с Путиным будто бы не увенчалась успехом из-за сопротивления Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Меркель обвинила страны Балтии и Польшу во вторжении РФ в Украину
Меркель заявила, что позиция этих стран привела к ухудшению отношений между ЕС и Россией, что в конечном счете спровоцировало войну в Украине.
Политика рассказала, что в 2021 году пыталась создать новый формат прямых переговоров ЕС с Владимиром Путиным, поскольку, как она признала, Минские соглашения "Путин уже не воспринимал серьезно".
При этом, по словам эксканцлера, против этой инициативы выступили именно Польша, Литва, Латвия и Эстония — "из-за страха, что у нас не будет единой политики в отношении России".
Однако Меркель не упомянула, что в период действия Минских соглашений с 2015 по 2021 год Россия продолжала войну на Донбассе, а подготовка к полномасштабному вторжению началась еще весной 2021 года — задолго до ее ухода из политики.
Кроме того, она заявила, что началу войны в Украине также способствовала пандемия COVID-19.
Появилась реакция Польши и Эстонии по поводу неоднозначного заявления эксканцлера Германии Ангелы Меркель.
Обвинения Меркель подвергли критике в эстонском парламенте. Глава комитета по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель "бросают тень" на ее пребывание в должности канцлера.
Также резко высказался по этому поводу экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она является одним из немецких политиков, наиболее вредивших Европе за последний век.
