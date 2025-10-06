Вторжение России в Украину. Меркель нашла "виновных" среди стран Европы

Эксканцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии несут общую ответственность за вторжение Путина в Украину.

Меркель обвинила страны Балтии и Польшу во вторжении РФ в Украину

Меркель заявила, что позиция этих стран привела к ухудшению отношений между ЕС и Россией, что в конечном счете спровоцировало войну в Украине.

Политика рассказала, что в 2021 году пыталась создать новый формат прямых переговоров ЕС с Владимиром Путиным, поскольку, как она признала, Минские соглашения "Путин уже не воспринимал серьезно".

При этом, по словам эксканцлера, против этой инициативы выступили именно Польша, Литва, Латвия и Эстония — "из-за страха, что у нас не будет единой политики в отношении России".

В любом случае, это не свершилось. Потом я покинула свой пост, и началась агрессия Путина. Ангела Меркель Эксканлер ФРГ

Однако Меркель не упомянула, что в период действия Минских соглашений с 2015 по 2021 год Россия продолжала войну на Донбассе, а подготовка к полномасштабному вторжению началась еще весной 2021 года — задолго до ее ухода из политики.

Кроме того, она заявила, что началу войны в Украине также способствовала пандемия COVID-19.

Мы больше не могли встречаться, потому что Путин боялся пандемии коронавируса. Если вы не можете встречаться, если вы не можете обсуждать разногласия лично, то вы не сможете найти новые компромиссы. Поделиться

Появилась реакция Польши и Эстонии по поводу неоднозначного заявления эксканцлера Германии Ангелы Меркель.

Обвинения Меркель подвергли критике в эстонском парламенте. Глава комитета по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель "бросают тень" на ее пребывание в должности канцлера.

Также резко высказался по этому поводу экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.