Вторгнення Росії в Україну. Меркель знайшла "винних" серед країн Європи

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща і країни Балтії несуть спільну відповідальність за вторгнення Путіна в Україну.
Головні тези:
- Меркель заявила, що позиція Польщі та країн Балтії спричинила конфлікт між ЄС та Росією, що призвело до війни в Україні.
- Попри спробу створити новий формат переговорів із Путіним, ініціативу Меркель зустріли з опором Польща, Литва, Латвія та Естонія.
- Росія продовжувала воєнні дії на Донбасі і готувалася до вторгнення ще задовго до відходу Меркель з політики.
Меркель звинуватила країни Балтії та Польщу у вторгненні РФ в Україну
Меркель заявила, що позиція цих країн призвела до погіршення відносин між ЄС і Росією, що зрештою спровокувало війну в Україні.
Політикиня розповіла, що у 2021 році намагалася створити новий формат прямих переговорів ЄС із Володимиром Путіним, оскільки, як вона визнала, Мінські угоди "Путін уже не сприймав серйозно".
При цьому, за словами ексканцлерки, проти цієї ініціативи виступили саме Польща, Литва, Латвія та Естонія — "через страх, що у нас не буде єдиної політики щодо Росії".
Однак Меркель не згадала, що в період дії Мінських угод із 2015 до 2021 року Росія продовжувала війну на Донбасі, а підготовка до повномасштабного вторгнення розпочалася ще навесні 2021 року — задовго до її відходу з політики.
Крім того, вона заявила, що початку війни в Україні також сприяла пандемія COVID-19.
З'явилась реакція Польщі та Естонії з приводу неоднозначної заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель.
Звинувачення Меркель розкритикували в естонському парламенті. Голова комітету із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що слова Меркель "кидають тінь" на її перебування на посаді канцлера.
Також різко висловився з цього приводу експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький.
Ангела Меркель своїм бездумним інтерв'ю довела, що вона є одним із німецьких політиків, які найбільше шкодили Європі за останнє століття.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-