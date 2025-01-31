Зриває злість. Меркель спровокувала гучний скандал у Німеччині

Очільниця партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель публічно присоромила колишню канцлерку Ангелу Меркель, яка нещодавно розкритикувала лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца за спільне голосування з ультраправими.

Що відомо про новий скандал у Німеччині

За словами журналістів, мовиться про голосування за ініціативу Мерца з протидії міграції, яка не має юридично зобов'язуючої дії, і яка була ухвалена у Бундестазі за підтримки ультраправої "АдН".

Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель публічно дорікнула своєму наступнику на посаді очільника ХДС за те, що той заручився підтримкою ультраправих.

На цю гучну заяву миттєво відреагувала лідерка політсили "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель.

Меркель ініціювала втрату контролю на кордонах у 2015 році і не хоче нічого змінювати в цій ситуації… Я не здивована тим, що пані Меркель зриває злість на своєму наступнику, — висловила свою думку з цього приводу політикиня. Поширити

На переконання Вайдель, саме колишня лідерка Німеччини “робить черговий вагомий внесок у розпад колись гордої консервативної народної партії".

Меркель озвучила пропозицію щодо завершення війни РФ проти України

Колишня канцлерка ФРН звернулася до офіційного Києва та його союзників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, яку розпочала Росія.

Як стверджує Меркель, вона не хоче, аби країна-агресорка РФ здобула перемогу на полі бою.

Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну. Ангел Меркель Ексканцлерка ФРН

Німецька лідерка почала запевняти, що, керуючи Німеччиною, вона робила дуже багато, щоб не допустити масштабну ескалацію.