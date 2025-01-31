Срывает злость. Меркель спровоцировала громкий скандал в Германии

Глава партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель публично пристыдила бывшую канцлерку Ангелу Меркель, недавно раскритиковавшую лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца за совместное голосование с ультраправыми.
Главные тезисы
- Меркель инициировала потерю контроля на границах в 2015 году и не желает ничего менять.
- Это возмутило Алису Вайдель и других немецких политиков.
- Меркель высказала новое предложение касательно прекращения войны России против Украины.
Что известно о новом скандале в Германии
По словам журналистов, речь идет о голосовании за инициативу Мерца по противодействию миграции, не имеющей юридически обязывающего действия, которая была принята в Бундестаге при поддержке ультраправой "АдН".
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель публично упрекнула своего преемника в должности главы ХДС за то, что тот заручился поддержкой ультраправых.
На это громкое заявление мгновенно отреагировала лидер политсилы "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.
По убеждению Вайдель, именно бывшая лидерка Германии "вносит очередной весомый вклад в распад когда-то гордой консервативной народной партии".
Меркель озвучила предложение касательно завершения войны РФ против Украины
Бывший канцлер ФРГ обратилась к официальному Киеву и его союзникам с призывом рассмотреть дипломатические пути прекращения войны, начатой Россией.
Как утверждает Меркель, она не хочет, чтобы страна-агрессор РФ одержала победу на поле боя.
Немецкий лидер начала уверять, что, руководя Германией, она делала очень много, чтобы не допустить масштабную эскалацию.
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