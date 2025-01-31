Срывает злость. Меркель спровоцировала громкий скандал в Германии
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Срывает злость. Меркель спровоцировала громкий скандал в Германии

Меркель
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Источник:  DPA

Глава партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель публично пристыдила бывшую канцлерку Ангелу Меркель, недавно раскритиковавшую лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца за совместное голосование с ультраправыми.

Главные тезисы

  • Меркель инициировала потерю контроля на границах в 2015 году и не желает ничего менять.
  • Это возмутило Алису Вайдель и других немецких политиков.
  • Меркель высказала новое предложение касательно прекращения войны России против Украины.

Что известно о новом скандале в Германии

По словам журналистов, речь идет о голосовании за инициативу Мерца по противодействию миграции, не имеющей юридически обязывающего действия, которая была принята в Бундестаге при поддержке ультраправой "АдН".

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель публично упрекнула своего преемника в должности главы ХДС за то, что тот заручился поддержкой ультраправых.

На это громкое заявление мгновенно отреагировала лидер политсилы "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Меркель инициировала потерю контроля на границах в 2015 году и не хочет ничего менять в этой ситуации… Я не удивлена тем, что госпожа Меркель срывает злобу на своем преемнике, — высказала свое мнение по этому поводу политик.

По убеждению Вайдель, именно бывшая лидерка Германии "вносит очередной весомый вклад в распад когда-то гордой консервативной народной партии".

Меркель озвучила предложение касательно завершения войны РФ против Украины

Бывший канцлер ФРГ обратилась к официальному Киеву и его союзникам с призывом рассмотреть дипломатические пути прекращения войны, начатой Россией.

Как утверждает Меркель, она не хочет, чтобы страна-агрессор РФ одержала победу на поле боя.

Это не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы Путин не выиграл эту войну.

Ангел Меркель

Ангел Меркель

Экс-канцлер ФРГ

Немецкий лидер начала уверять, что, руководя Германией, она делала очень много, чтобы не допустить масштабную эскалацию.

Это вопиющее нарушение международного права, которое он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) совершил с Украиной, — добавила Меркель.

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