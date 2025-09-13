ВВС Румынии не сбили российский БпЛА над территорией страны

13 сентября днем румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов с воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры.
Главные тезисы
- Румыния выпустила оповещение для жителей о возможности падения объектов с воздушного пространства из-за российского дрона.
- Власти подчеркнули, что Румыния не является объектом атак со стороны России.
- Меры безопасности и защитные действия были рекомендованы гражданам для обеспечения их безопасности.
В Румынии дали российскому дрону летать над территорией страны
Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям разослала сообщения RO-Alert для северной части Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов с воздушного пространства и призывая их принять защитные меры. Примерная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут.
Они напомнили населению о том, что территория Румынии не является объектом атак со стороны Российской Федерации.
В Минобороны Румынии позже сообщили, что в 18.12 было объявлено оповещение для населения северного уезда Тульча.
В 18:23 два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве, которое они отслеживали примерно в 20 километрах юго-западнее Чилия Векь, когда он скрылся с радаров.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что дрон РФ углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
