ВВС Румынии не сбили российский БпЛА над территорией страны
дрон
Читати українською
Источник:  Digi24

13 сентября днем румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов с воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры.

Главные тезисы

  • Румыния выпустила оповещение для жителей о возможности падения объектов с воздушного пространства из-за российского дрона.
  • Власти подчеркнули, что Румыния не является объектом атак со стороны России.
  • Меры безопасности и защитные действия были рекомендованы гражданам для обеспечения их безопасности.

В Румынии дали российскому дрону летать над территорией страны

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям разослала сообщения RO-Alert для северной части Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов с воздушного пространства и призывая их принять защитные меры. Примерная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут.

Они напомнили населению о том, что территория Румынии не является объектом атак со стороны Российской Федерации.

В то же время, мы просим граждан строго соблюдать меры безопасности, переданные румынскими властями, внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать на единый номер экстренного вызова 112 о любой ситуации, которая угрожает их безопасности или если они нуждаются в помощи.

В Минобороны Румынии позже сообщили, что в 18.12 было объявлено оповещение для населения северного уезда Тульча.

В 18:23 два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве, которое они отслеживали примерно в 20 километрах юго-западнее Чилия Векь, когда он скрылся с радаров.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что дрон РФ углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Кроме того, во второй половине дня субботы из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины была начата работа военной авиации в воздушном пространстве страны. Кроме того, закрыли аэропорт Люблина.

