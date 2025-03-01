В Румынии снова нашли обломки российского беспилотника
Категория
Мир
Дата публикации

В Румынии снова нашли обломки российского беспилотника

дрон
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Источник:  Digi24

В Румынии подтвердили падение российского БПЛА на румынской территории у стыка ее границ с Украиной и Молдовой.

Главные тезисы

  • Обломки российского беспилотника были обнаружены в Румынии у стыка ее границ с Украиной и Молдовой.
  • Минобороны и другие ведомства провели проверку и обезвредили обломки неразорванной боевой части дрона на месте.
  • Подобный инцидент произошел ранее в январе в другой части страны, что привлекает внимание к безопасности воздушного пространства.

В Румынии рухнули обломки российского дрона

28 февраля Минобороны Румынии получило уведомление о том, что в районе города Галац, что рядом с украинским Рени и южными границами Молдовы, были обнаружены фрагменты, похожие на обломки БпЛА.

Обломки обнаружили в ненаселенном месте примерно в 500 м от границы с Молдовой.

1 марта туда прибыла команда специалистов Минобороны, МВД и разведки.

Позже днем сообщили, что находка — обломки российского беспилотника. В нем осталась неразорванная боевая часть, которую контролируемо обезвредили на месте.

В сообщении добавили, что район находки еще некоторое время будут интенсивно патрулировать и призвали не подходить к месту завершения проверок и устранения всех рисков.

Предыдущий схожий инцидент произошел в январе, тогда беспилотник упал в районе села Плауру напротив украинского Измаила.

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