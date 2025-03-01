В Румынии снова нашли обломки российского беспилотника

В Румынии подтвердили падение российского БПЛА на румынской территории у стыка ее границ с Украиной и Молдовой.

В Румынии рухнули обломки российского дрона

28 февраля Минобороны Румынии получило уведомление о том, что в районе города Галац, что рядом с украинским Рени и южными границами Молдовы, были обнаружены фрагменты, похожие на обломки БпЛА.

Обломки обнаружили в ненаселенном месте примерно в 500 м от границы с Молдовой. Поделиться

1 марта туда прибыла команда специалистов Минобороны, МВД и разведки.

Позже днем сообщили, что находка — обломки российского беспилотника. В нем осталась неразорванная боевая часть, которую контролируемо обезвредили на месте.

В сообщении добавили, что район находки еще некоторое время будут интенсивно патрулировать и призвали не подходить к месту завершения проверок и устранения всех рисков.