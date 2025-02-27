В Румынии одобрили закон про сбитие российских дронов
Категория
Мир
Дата публикации

В Румынии одобрили закон про сбитие российских дронов

шахед
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Источник:  Digi24

Сенат Румынии принял законопроект о контроле за использованием воздушного пространства. Документ регулирует процедуры, согласно которым армия может сбивать незаконно залетающие в воздушное пространство дроны страны.

Главные тезисы

  • Законопроект устанавливает контроль за использованием национального воздушного пространства и позволяет сбивать российские дроны в случае их незаконного пересечения границы.
  • Румыния реагирует на угрозу российских беспилотников, использованных для атак на портовую инфраструктуру в Одесской области.
  • Новые рамки сотрудничества и координации между органами власти и военными силами НАТО способствуют созданию безопасных условий для полетов в румынском воздушном пространстве.

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Законопроект устанавливает меры контроля за использованием национального воздушного пространства, а также определяет органы и учреждения, ответственные за предотвращение и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.

Согласно документу, БПЛА, незаконно пересекающие государственную границу Румынии и летающие в национальном воздушном пространстве без разрешения, смогут быть уничтожены или нейтрализованы, если их полет не может быть "взят под контроль" румынскими или военными силами НАТО.

Таким образом, будут созданы новые рамки сотрудничества и координации на уровне органов власти и учреждений, обладающих компетенциями по управлению и мониторингу национального воздушного пространства, а также соблюдение правил его использования, что способствует повышению безопасности полетов.

Важно отметить, что законопроект был принят Сенатом. В румынской системе законодательного процесса это означает, что закон больше не нуждается в одобрении Палаты депутатов и будет направлен на подписание президенту.

Таким образом, закон фактически уже принят, но формально вступит в силу после публикации.

Напомним, несколько недель назад на территории Румынии были обнаружены фрагменты российских беспилотников "Герань". Россияне использовали их для атаки украинской портовой инфраструктуры в Одесской области.

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