В Румынии одобрили закон про сбитие российских дронов

Сенат Румынии принял законопроект о контроле за использованием воздушного пространства. Документ регулирует процедуры, согласно которым армия может сбивать незаконно залетающие в воздушное пространство дроны страны.

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Законопроект устанавливает меры контроля за использованием национального воздушного пространства, а также определяет органы и учреждения, ответственные за предотвращение и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.

Согласно документу, БПЛА, незаконно пересекающие государственную границу Румынии и летающие в национальном воздушном пространстве без разрешения, смогут быть уничтожены или нейтрализованы, если их полет не может быть "взят под контроль" румынскими или военными силами НАТО.

Таким образом, будут созданы новые рамки сотрудничества и координации на уровне органов власти и учреждений, обладающих компетенциями по управлению и мониторингу национального воздушного пространства, а также соблюдение правил его использования, что способствует повышению безопасности полетов.

Важно отметить, что законопроект был принят Сенатом. В румынской системе законодательного процесса это означает, что закон больше не нуждается в одобрении Палаты депутатов и будет направлен на подписание президенту. Поделиться

Таким образом, закон фактически уже принят, но формально вступит в силу после публикации.