Президент Румынии Иоганнис уходит в отставку — что дальше

Президент Румынии Клаус Иоганнис 10 февраля подал в отставку со своего поста накануне плана крайне правых оппозиционных парламентских партий объявить ему импичмент. Он заявил, что его отставка вступит в силу через два дня.

Президент Румынии Иоганнис уходит в отставку без преемника

Свой поступок Иоганнис мотивировал желанием избежать внутреннего и внешнего кризиса, который мог вызвать его отстранение от должности.

Иоганнис сделал заявление для печати, в котором объявил о своей отставке с поста президента Румынии.

Сегодня в парламенте Румынии началась процедура отстранения президента от должности. Это бесполезный шаг, поскольку в любом случае через несколько месяцев я оставлю свой пост после выборов нового президента. Клаус Иоганнис Президент Румынии

Он заявил, что его импичмент вызовет кризис в стране.

Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния вступит в кризис. Румыния вступит в кризис из-за запуска голосования об отставке президента. Все эти усилия будут иметь последствия как внутри страны, так и, к сожалению, за ее пределами. Поделиться

По его словам, внутри страны голосование будет носить крайне негативный характер.

Общество разделится: одни будут согласны, другие нет. Вся дискуссия будет сосредоточена только на негативе. Все общество будет ошеломлено. Больше не будет обсуждений предстоящих президентских выборов.

Парламент Румынии рассмотрит 11 февраля на совместном пленарном заседании в 10:00 ходатайство об отстранении президента Клауса Иоганниса, поданное оппозицией, принятое совместными постоянными бюро двух палат. Руководство обеих палат приняло решение о проведении совместного заседания для рассмотрения предложения об отстранении президента Румынии от должности.