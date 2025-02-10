Президент Румунії Йоганніс йде у відставку — що далі

Президент Румунії Клаус Йоганніс 10 лютого подав у відставку зі своєї посади напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент. Він заявив, що його відставка набуде чинності через два дні.
Головні тези:
- Президент Румунії Клаус Йоганніс подав у відставку перед можливим імпічментом від правих опозиційних партій.
- Відставка Йоганніса може спричинити політичну кризу у країні в разі проведення голосування за його відсторонення.
- Йоганніс мотивував своє рішення бажанням уникнути внутрішньої та зовнішньої кризи, яку може спровокувати його усунення з посади.
Президент Румунії Йоганніс йде у відставку без наступника
Свій вчинок Йоганніс мотивував бажанням уникнути внутрішньої та зовнішньої кризи, яку могло спричинити його усунення з посади.
Йоганніс зробив заяву для преси, в якій оголосив про свою відставку з поста президента Румунії.
Він заявив, що його імпічмент викличе кризу в країні.
За його словами, всередині країни голосування матиме вкрай негативний характер.
Суспільство розділиться: одні будуть згодні, інші — ні. Уся дискусія буде зосереджена виключно на негативі. Усе суспільство буде приголомшене. Більше не буде обговорень майбутніх президентських виборів.
Парламент Румунії розгляне 11 лютого на спільному пленарному засіданні о 10:00 клопотання про відсторонення президента Клауса Йоганніса, подане опозицією, ухвалене спільними постійними бюро двох палат. Керівництво обох палат ухвалило рішення про проведення спільного засідання для розгляду пропозиції про відсторонення президента Румунії від посади.
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