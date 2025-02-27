У Румунії схвалили закон про збиття російських дронів

Сенат Румунії ухвалив законопроєкт про контроль за використанням повітряного простору. Документ регулює процедури, згідно з якими армія може збивати дрони, які незаконно залітають у повітряний простір країни.

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Законопроєкт встановлює заходи контролю за використанням національного повітряного простору, а також визначає органи та установи, відповідальні за запобігання та протидію несанкціонованому використанню повітряного простору пілотованими та безпілотними літальними апаратами.

Згідно з документом, БпЛА, які незаконно перетинають державний кордон Румунії та літають у національному повітряному просторі без дозволу, зможуть бути знищені або нейтралізовані, якщо їхній політ не може бути "взятий під контроль" румунськими або військовими силами НАТО.

Таким чином, буде створено нові рамки співробітництва та координації на рівні органів влади та установ, що володіють компетенціями з управління та моніторингу національного повітряного простору, а також забезпечення дотримання правил його використання, що сприяє підвищенню безпеки польотів.

Важливо зазначити, що законопроєкт був ухвалений Сенатом. У румунській системі законодавчого процесу це означає, що закон більше не потребує схвалення Палати депутатів і буде направлений на підписання президенту. Поширити

Таким чином, закон фактично вже ухвалений, але формально набуде чинності після публікації.