У Румунії знову знайшли уламки російського безпілотника

У Румунії підтвердили падіння російського БпЛА на румунській території біля стику її кордонів з Україною і Молдовою.

У Румунії впали уламки російського дрона

28 лютого Міноборони Румунії отримало сповіщення про те, що в районі міста Галац, що поруч із українським Рені та південними кордонами Молдови, виявили фрагменти, схожі на уламки БпЛА.

Уламки виявили у ненаселеному місці приблизно за 500 м від кордону з Молдовою. Поширити

1 березня туди прибула команда фахівців Міноборони, МВС та розвідки.

Пізніше вдень повідомили, що знахідка — уламки російського безпілотника. У ньому залишилася нерозірвана бойова частина, яку контрольовано знешкодили на місці.

У повідомленні додали, що район знахідки ще деякий час будуть інтенсивно патрулювати та закликали не підходити до місця до завершення перевірок та усунення всіх ризиків.