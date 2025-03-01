У Румунії знову знайшли уламки російського безпілотника
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У Румунії знову знайшли уламки російського безпілотника

Дрон
Джерело:  Digi24

У Румунії підтвердили падіння російського БпЛА на румунській території біля стику її кордонів з Україною і Молдовою.

Головні тези:

  • У Румунії підтверджено падіння російського безпілотника неподалік від кордону з Україною та Молдовою.
  • Уламки дрона були виявлені в ненаселеному районі поблизу міста Галац.
  • Міноборони та інші відомства здійснили перевірку та знешкодили нерозірвану бойову частину уламків на місці.

У Румунії впали уламки російського дрона

28 лютого Міноборони Румунії отримало сповіщення про те, що в районі міста Галац, що поруч із українським Рені та південними кордонами Молдови, виявили фрагменти, схожі на уламки БпЛА.

Уламки виявили у ненаселеному місці приблизно за 500 м від кордону з Молдовою.

1 березня туди прибула команда фахівців Міноборони, МВС та розвідки.

Пізніше вдень повідомили, що знахідка — уламки російського безпілотника. У ньому залишилася нерозірвана бойова частина, яку контрольовано знешкодили на місці.

У повідомленні додали, що район знахідки ще деякий час будуть інтенсивно патрулювати та закликали не підходити до місця до завершення перевірок та усунення всіх ризиків.

Попередній схожий інцидент стався у січні, тоді безпілотник впав в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.

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