У Румунії знайшли уламки російського безпілотника. Що робитимуть
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У Румунії знайшли уламки російського безпілотника. Що робитимуть

шахед
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Джерело:  online.ua

8 вересня одразу два безпілотники РФ типу «шахед» порушили повітряний простір країни НАТО. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що знайшли рештки російського дрона-камікадзе поруч з румунсько-українським кордоном. 

Головні тези:

  • Міністерство національної оборони Румунії повідомило про уламки російського безпілотника типу «шахед» поруч з румунсько-українським кордоном.
  • Румунські військові проводять розслідування разом з фахівцями розвідувальної служби для встановлення обставин події та шукають другий безпілотник в районі.
  • Уламки російського дрона-камікадзе були виявлені у болотистій місцевості віддалено від населених пунктів, жоден об’єкт інфраструктури в Румунії не постраждав.

У Румунії знайшли рештки російського дрона 

Відомство зазначило, що безпілотники залетіли на територію країни 8 вересня, під час атаки на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру України.

Команди Міністерства національної оборони у співпраці з фахівцями Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ розслідували близькість міста Періправа, що в окрузі Тулча, звідки вони підібрали фрагменти безпілотника російського походження, і їх перевірять, згідно з юридичними процедурами. 

Фахівці також збираються провести дослідницькі дії в околицях Караормана. Є ймовірність, що там впав другий російський безпілотник.

Рештки «шахеда» знайшли у болотистій місцевості далеко від населених пунктів. Жоден об’єкт інфраструктури на території Румунії не постраждав. 

Чому Румунія не збивала “шахеди”

Премʼєр Марчела Чолаку розповів, що за безпілотниками спостерігали в режимі реального часу. У небо підняли винищувачі F-16.

“Шахеди” вирішили не збивати, бо вони не загрожували інфраструктурі.

Чолаку характеризує цю ситуацію як провокацію. На його думку, Росія намагається перевірити, як сусідні з Україною держави будуть реагувати на подібні інциденти.

«Шахеди» перетинають кордони з іншими країнами 

Російські безпілотники з 2023 року почали періодично порушувати повітряний простір інших країн. Найчастіше вони залітали до Білорусі та Румунії.

В ніч на 8 вересня дрон з вибухівкою порушив повітряний простір Латвії. Він залетів у країну зі сторони Білорусі. 

«Шахед» був оснащений вибуховим пристроєм. За словами командувача армії Латвії генерал-лейтенанта Леоніда Калніньша, його знищили лише після того, як російський безпілотник розбився. 

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