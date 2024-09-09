У Румунії знайшли уламки російського безпілотника. Що робитимуть

8 вересня одразу два безпілотники РФ типу «шахед» порушили повітряний простір країни НАТО. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що знайшли рештки російського дрона-камікадзе поруч з румунсько-українським кордоном.

У Румунії знайшли рештки російського дрона

Відомство зазначило, що безпілотники залетіли на територію країни 8 вересня, під час атаки на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру України.

Команди Міністерства національної оборони у співпраці з фахівцями Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ розслідували близькість міста Періправа, що в окрузі Тулча, звідки вони підібрали фрагменти безпілотника російського походження, і їх перевірять, згідно з юридичними процедурами. Поширити

Фахівці також збираються провести дослідницькі дії в околицях Караормана. Є ймовірність, що там впав другий російський безпілотник.

Рештки «шахеда» знайшли у болотистій місцевості далеко від населених пунктів. Жоден об’єкт інфраструктури на території Румунії не постраждав.

Чому Румунія не збивала “шахеди”

Премʼєр Марчела Чолаку розповів, що за безпілотниками спостерігали в режимі реального часу. У небо підняли винищувачі F-16.

“Шахеди” вирішили не збивати, бо вони не загрожували інфраструктурі.

Чолаку характеризує цю ситуацію як провокацію. На його думку, Росія намагається перевірити, як сусідні з Україною держави будуть реагувати на подібні інциденти.

«Шахеди» перетинають кордони з іншими країнами

Російські безпілотники з 2023 року почали періодично порушувати повітряний простір інших країн. Найчастіше вони залітали до Білорусі та Румунії.

В ніч на 8 вересня дрон з вибухівкою порушив повітряний простір Латвії. Він залетів у країну зі сторони Білорусі.

«Шахед» був оснащений вибуховим пристроєм. За словами командувача армії Латвії генерал-лейтенанта Леоніда Калніньша, його знищили лише після того, як російський безпілотник розбився.