У Румунії знайшли уламки російського безпілотника. Що робитимуть

8 вересня одразу два безпілотники РФ типу «шахед» порушили повітряний простір країни НАТО. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що знайшли рештки російського дрона-камікадзе поруч з румунсько-українським кордоном.
Головні тези:
- Міністерство національної оборони Румунії повідомило про уламки російського безпілотника типу «шахед» поруч з румунсько-українським кордоном.
- Румунські військові проводять розслідування разом з фахівцями розвідувальної служби для встановлення обставин події та шукають другий безпілотник в районі.
- Уламки російського дрона-камікадзе були виявлені у болотистій місцевості віддалено від населених пунктів, жоден об’єкт інфраструктури в Румунії не постраждав.
У Румунії знайшли рештки російського дрона
Відомство зазначило, що безпілотники залетіли на територію країни 8 вересня, під час атаки на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру України.
Фахівці також збираються провести дослідницькі дії в околицях Караормана. Є ймовірність, що там впав другий російський безпілотник.
Рештки «шахеда» знайшли у болотистій місцевості далеко від населених пунктів. Жоден об’єкт інфраструктури на території Румунії не постраждав.
Чому Румунія не збивала “шахеди”
Премʼєр Марчела Чолаку розповів, що за безпілотниками спостерігали в режимі реального часу. У небо підняли винищувачі F-16.
“Шахеди” вирішили не збивати, бо вони не загрожували інфраструктурі.
Чолаку характеризує цю ситуацію як провокацію. На його думку, Росія намагається перевірити, як сусідні з Україною держави будуть реагувати на подібні інциденти.
«Шахеди» перетинають кордони з іншими країнами
Російські безпілотники з 2023 року почали періодично порушувати повітряний простір інших країн. Найчастіше вони залітали до Білорусі та Румунії.
В ніч на 8 вересня дрон з вибухівкою порушив повітряний простір Латвії. Він залетів у країну зі сторони Білорусі.
«Шахед» був оснащений вибуховим пристроєм. За словами командувача армії Латвії генерал-лейтенанта Леоніда Калніньша, його знищили лише після того, як російський безпілотник розбився.
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