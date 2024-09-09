В Румынии обнаружили обломки российского беспилотника. Что будут делать
Категория
Мир
Дата публикации

В Румынии обнаружили обломки российского беспилотника. Что будут делать

Шахед
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

8 сентября сразу два беспилотника РФ типа «шахед» нарушили воздушное пространство страны НАТО. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что нашли останки российского дрона-камикадзе рядом с румынско-украинской границей.

Главные тезисы

  • Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обломках российского беспилотника типа «шахед» рядом с румынско-украинской границей.
  • Румынские военные проводят расследование вместе со специалистами разведывательной службы для установления обстоятельств происшествия и ищут второй беспилотник в районе.
  • Обломки российского дрона-камикадзе были обнаружены в болотистой местности вдали от населенных пунктов, ни один объект инфраструктуры в Румынии не пострадал.

В Румынии нашли останки российского дрона

Ведомство отметило, что беспилотники залетели на территорию страны 8 сентября во время атаки на гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины.

Команды Министерства национальной обороны в сотрудничестве со специалистами Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел расследовали близость города Периправа в округе Тулча, откуда они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения, и их проверят, согласно юридическим процедурам.

Специалисты также намерены провести исследовательские действия в окрестностях Караормана. Есть вероятность, что там упал второй российский беспилотник.

Остатки «шахеда» нашли в болотистой местности вдали от населенных пунктов. Ни один объект инфраструктуры на территории Румынии не пострадал.

Почему Румыния не сбивала "шахеды"

Премьер Марчела Чолаку рассказал, что за беспилотниками наблюдали в режиме реального времени. В небо подняли истребители F-16.

"Шахеды" решили не сбивать, потому что они не угрожали инфраструктуре.

Чолаку характеризует эту ситуацию как провокацию. По его мнению, Россия пытается проверить, как соседние с Украиной государства будут реагировать на подобные инциденты.

«Шахеды» пересекают границы с другими странами

Российские беспилотники с 2023 года начали периодически нарушать воздушное пространство других стран. Чаще всего они залетали в Беларусь и Румынию.

В ночь на 8 сентября дрон со взрывчаткой нарушил воздушное пространство Латвии. Он залетел в страну со стороны Беларуси.

"Шахед" был оснащен взрывным устройством. По словам командующего армией Латвии генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, его уничтожили только после того, как российский беспилотник разбился.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"
Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео
В Беларуси снова задействовали авиацию для сбивания российских "шахедов" — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Латвии упал российский шахед со взрывчаткой ― реакция Национальных вооруженных сил
шахед

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?