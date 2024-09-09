В Румынии обнаружили обломки российского беспилотника. Что будут делать

8 сентября сразу два беспилотника РФ типа «шахед» нарушили воздушное пространство страны НАТО. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что нашли останки российского дрона-камикадзе рядом с румынско-украинской границей.

В Румынии нашли останки российского дрона

Ведомство отметило, что беспилотники залетели на территорию страны 8 сентября во время атаки на гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины.

Команды Министерства национальной обороны в сотрудничестве со специалистами Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел расследовали близость города Периправа в округе Тулча, откуда они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения, и их проверят, согласно юридическим процедурам. Поделиться

Специалисты также намерены провести исследовательские действия в окрестностях Караормана. Есть вероятность, что там упал второй российский беспилотник.

Остатки «шахеда» нашли в болотистой местности вдали от населенных пунктов. Ни один объект инфраструктуры на территории Румынии не пострадал.

Почему Румыния не сбивала "шахеды"

Премьер Марчела Чолаку рассказал, что за беспилотниками наблюдали в режиме реального времени. В небо подняли истребители F-16.

"Шахеды" решили не сбивать, потому что они не угрожали инфраструктуре.

Чолаку характеризует эту ситуацию как провокацию. По его мнению, Россия пытается проверить, как соседние с Украиной государства будут реагировать на подобные инциденты.

«Шахеды» пересекают границы с другими странами

Российские беспилотники с 2023 года начали периодически нарушать воздушное пространство других стран. Чаще всего они залетали в Беларусь и Румынию.

В ночь на 8 сентября дрон со взрывчаткой нарушил воздушное пространство Латвии. Он залетел в страну со стороны Беларуси.

"Шахед" был оснащен взрывным устройством. По словам командующего армией Латвии генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, его уничтожили только после того, как российский беспилотник разбился.