В Румынии обнаружили обломки российского беспилотника. Что будут делать

8 сентября сразу два беспилотника РФ типа «шахед» нарушили воздушное пространство страны НАТО. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что нашли останки российского дрона-камикадзе рядом с румынско-украинской границей.
Главные тезисы
- Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обломках российского беспилотника типа «шахед» рядом с румынско-украинской границей.
- Румынские военные проводят расследование вместе со специалистами разведывательной службы для установления обстоятельств происшествия и ищут второй беспилотник в районе.
- Обломки российского дрона-камикадзе были обнаружены в болотистой местности вдали от населенных пунктов, ни один объект инфраструктуры в Румынии не пострадал.
В Румынии нашли останки российского дрона
Ведомство отметило, что беспилотники залетели на территорию страны 8 сентября во время атаки на гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины.
Специалисты также намерены провести исследовательские действия в окрестностях Караормана. Есть вероятность, что там упал второй российский беспилотник.
Остатки «шахеда» нашли в болотистой местности вдали от населенных пунктов. Ни один объект инфраструктуры на территории Румынии не пострадал.
Почему Румыния не сбивала "шахеды"
Премьер Марчела Чолаку рассказал, что за беспилотниками наблюдали в режиме реального времени. В небо подняли истребители F-16.
"Шахеды" решили не сбивать, потому что они не угрожали инфраструктуре.
Чолаку характеризует эту ситуацию как провокацию. По его мнению, Россия пытается проверить, как соседние с Украиной государства будут реагировать на подобные инциденты.
«Шахеды» пересекают границы с другими странами
Российские беспилотники с 2023 года начали периодически нарушать воздушное пространство других стран. Чаще всего они залетали в Беларусь и Румынию.
В ночь на 8 сентября дрон со взрывчаткой нарушил воздушное пространство Латвии. Он залетел в страну со стороны Беларуси.
"Шахед" был оснащен взрывным устройством. По словам командующего армией Латвии генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, его уничтожили только после того, как российский беспилотник разбился.
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