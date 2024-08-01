У Румунії виявили нові уламки дронів РФ біля кордону з Україною

31 липня у Румунії знайшли нові уламки російських безпілотників у районі Чаталкіой повіту Тулча.
Головні тези:
- Міністерство оборони України та Румунії активно співпрацюють у відстеженні та реагуванні на атаки російських безпілотників біля кордонів обох країн.
- Уламки російських дронів були знайдені на території Румунії в районі Чаталкіой повіту Тулча, що викликає підвищений ступінь обережності в регіоні.
- Румунські військові 25 липня підняли винищувачі F-16 для перевірки території на предмет можливого падіння уламків дронів та активно здійснюють заходи безпеки.
У Румунії знову знайшли уламки російських дронів
Як зазначається, наразі виявлені елементи безпілотників поблизу населених пунктів Плауру та Періправа, повіт Тулча.
У Міноборони наголосили, що всі місця, де виявили уламки, розташовані за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали.
Там також рішуче засудили напади РФ на елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.
Що цьому передувало
В ніч з 24 на 25 липня близько 01:20 мешканці населених пунктів у Румунії понад Дунаєм знову отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.
Повітряні сили України між початком доби та 01:30 повідомляли про рух російських "Шахедів" у напрямку Ізмаїла, Рені та Вилкового.
Зазначимо, що аналогічні сповіщення розсилали вночі з вівторка на середу.
Згодом у Міноборони Румунії повідомили, що піднімали винищувачі F-16, та що відправлять фахівців перевірити територію довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки. Про знахідки після того не повідомляли.
Уже вдень 25 липня румунські військові знайшли уламки російських дронів поблизу села Плауру, що навпроти українського міста Ізмаїл.
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