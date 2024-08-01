У Румунії виявили нові уламки дронів РФ біля кордону з Україною

У Румунії знову знайшли уламки російських дронів

Як зазначається, наразі виявлені елементи безпілотників поблизу населених пунктів Плауру та Періправа, повіт Тулча.

У Міноборони наголосили, що всі місця, де виявили уламки, розташовані за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали.

Міністерство національної оборони в режимі реального часу інформувало та інформує союзницькі структури про ситуації, спричинені атаками, залишаючись із ними на постійному зв’язку, — додали у відомстві. Поширити

Там також рішуче засудили напади РФ на елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

Що цьому передувало

В ніч з 24 на 25 липня близько 01:20 мешканці населених пунктів у Румунії понад Дунаєм знову отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

Територія нашої країни не є ціллю атак РФ, ці повідомлення — задля інформування населення про те, що уламки від знищених безпілотників можуть падати на території Румунії, — зазначили у службі надзвичайних ситуацій. Поширити

Повітряні сили України між початком доби та 01:30 повідомляли про рух російських "Шахедів" у напрямку Ізмаїла, Рені та Вилкового.

Зазначимо, що аналогічні сповіщення розсилали вночі з вівторка на середу.

Згодом у Міноборони Румунії повідомили, що піднімали винищувачі F-16, та що відправлять фахівців перевірити територію довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки. Про знахідки після того не повідомляли.