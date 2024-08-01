В Румынии обнаружили новые обломки дронов РФ у границы с Украиной

31 июля в Румынии нашли новые обломки российских беспилотников районе Чаталкиой уезда Тулчи.
Главные тезисы
- Министерство национальной обороны Румынии подчеркнуло, что обломки были обнаружены вблизи населенных пунктов, но никто не пострадал.
- Ранее украинские военные сообщали о движении российских беспилотников в направлении Измаила, Рени и Вилкового. Румынские истребители F-16 были задействованы для проверки территории.
- Румыния осудила нападения РФ на элементы украинской гражданской инфраструктуры как нарушение международного права.
В Румынии снова нашли обломки русских дронов
Как отмечается, обнаружены элементы беспилотников вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча.
В Минобороны подчеркнули, что все места, где обнаружили обломки, расположенные за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали.
Там также решительно осудили нападения РФ на элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права.
Что этому предшествовало
В ночь с 24 на 25 июля около 01:20 жители населенных пунктов в Румынии над Дунаем снова получили уведомление RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.
Воздушные силы Украины между началом суток и 01:30 сообщали о движении российских "Шахедов" в направлении Измаила, Рени и Вилкового.
Отметим, что аналогичные уведомления рассылались ночью со вторника на среду.
Впоследствии в Минобороны Румынии сообщили, что поднимали истребители F-16 и отправят специалистов проверить территорию вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки. О находках после этого не сообщалось.
Уже днем 25 июля румынские военные обнаружили обломки русских дронов вблизи села Плаура, что напротив украинского города Измаил.
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