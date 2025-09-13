ВПС Румунії не збили російський БпЛА над територією країни

13 вересня вдень румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів.

У Румунії дали російському дрону літати над територією країни

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій розіслала повідомлення RO-Alert для північної частини Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Орієнтовна тривалість повітряної тривоги становить приблизно 90 хвилин.

Вони нагадали населенню, що територія Румунії не є об'єктом атак з боку Російської Федерації.

У той же час, ми просимо громадян суворо дотримуватися заходів безпеки, переданих румунською владою, уважно читати повідомлення, отримані через систему RO-Alert, уникати паніки і повідомляти на єдиний номер екстреного виклику 112 про будь-яку ситуацію, яка загрожує їхній безпеці або якщо вони потребують допомоги. Поширити

У Міноборони Румунії пізніше повідомили, що о 18:12 було оголошено оповіщення для населення північного повіту Тульча.

О 18:23 два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі, який вони відстежували приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Чілія Векь, коли він зник з радарів.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський уточнив, що дрон РФ заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.