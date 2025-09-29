Выборы в Молдове. Партия Санду получила более 50% голосов
Выборы в Молдове. Партия Санду получила более 50% голосов

Партия Санду побеждает на выборах в Молдове
Политическая сила лидера Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) после подсчета 99,5% голосов на парламентских выборах пересекла 50-процентный барьер поддержки избирателей. Де-факто это означает, что именно она получила право единолично формировать правительство.

Главные тезисы

  • Несмотря на вмешательство Кремля, проевропейская партия Санду одержала победу.
  • Пророссийские регионы страны продемонстрировали более низкую явку, чем ожидалось.

Партия Санду побеждает на выборах в Молдове

Журналисты обращают внимание на то, что провластная "Действие и солидарность" получила поддержку уже 50,03% избирателей после подсчета 2263 из 2274 протоколов.

Согласно последним данным, PAS может получить около 55 мандатов в 101-местном парламенте.

Фото: скриншот

Что также важно понимать, пророссийский "Патриотический блок" во главе с экс-президентом Игорем Додоном, который является приспешником диктатора Владимира Путиа, получил 24,26% голосов.

В тройку лидеров также попал блок "Альтернатива", получивший 7,99%.

Также в парламент проходят формально прорумынская партия, обвиняемая в связях с ФСБ, "Демократия дома", и "Наша партия" популиста Ренато Усатого.

Как уже упоминалось ранее, в парламент Молдовы избирают 101 депутата, а это значит, что партия Майи Санду PAS будет иметь единоличное большинство.

Де-факто она сможет сформировать правительство без объединения с другими политическими силами.

На выборах в Молдове пророссийские регионы дали более низкую явку, что позволило партии власти получить более высокую поддержку, чем ожидалось, — отмечают журналисты.

