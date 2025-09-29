Вибори в Молдові. Партія Санду отримала понад 50% голосів

Політична сила лідерки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) після підрахунку 99,5% голосів на парламентських виборах перетнула 50-відсотковий бар’єр підтримки виборців. Де-факто це означає, що саме вона отримала право одноосібно формувати уряд.

Партія Санду перемагає на виборах у Молдові

Журналісти звертають увагу на те, що провладну "Дія і солідарність" отримала підтримку вже 50,03% виборців після підрахунку 2263 з 2274 протоколів.

Згідно з останніми даними, PAS може отримати близько 55 мандатів у 101-місному парламенті.

Фото: скриншот

Що також важливо розуміти, проросійський "Патріотичний блок" на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном, який є поплічником диктатора Володимира Путіа — отримав 24,26% голосів.

У трійку лідерів також потрапив блок "Альтернатива", що отримав 7,99%.

Також до парламенту проходять формально прорумунська партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ, "Демократія вдома", та "Наша партія" популіста Ренато Усатого. Поширити

Як уже згадувалося раніше, у парламент Молдови обирають 101 депутата, а це означає, що партія Маї Санду PAS матиме одноосібну більшість.

Де-факто вона зможе сформувати уряд без об'єднання з іншими політичними силами.