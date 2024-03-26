Выборы в США. Какие шансы Байдена на победу — Bloomberg

Действующий президент США демократ Джо Байден улучшает позиции в ключевых "шатких" штатах. Результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult свидетельствуют о положительных сдвигах для Байдена после пяти месяцев стабильного лидерства бывшего американского президента республиканца Дональда Трампа в этих штатах.

Позиции Байдена в ключевых штатах улучшаются

Такие изменения произошли, в частности, после речи "О положении дел в стране", которая сплотила демократов и, похоже, уменьшила беспокойство по поводу возраста действующего президента США.

Улучшение позиций Байдена было значительным в Висконсине, где он опережает Трампа на один процентный пункт после того, как в феврале отставал от экспрезидента на четыре процентных пункта, и в Пенсильвании, где демократ и республиканец имеют равный результат после того, как в прошлом месяце Трамп сохранял предпочтение в шесть процентных пунктов. Также Байден и Трамп сохраняют равные позиции в Мичигане.

Еще слишком рано говорить о том, есть ли улучшение показателей действующего президента однократным скачком или началом более устойчивых изменений в гонках. К тому же Байден продолжает отставать от Трампа в четырех ключевых штатах. Но победа на всеобщем голосовании в ноябре в так называемых северных штатах демократической "голубой стены" могла практически обеспечить Байдену второй срок.

Более оптимистичные показатели поддержки Байдена появились в переломный момент предвыборной кампании, которая уже несколько месяцев кажется предопределенной. И Байден, и Трамп уже имеют достаточно делегатов, чтобы официально стать кандидатами в президенты от своих партий.

Трамп столкнулся с нехваткой средств на предвыборную кампанию и проводит меньше митингов и мероприятий, в то время как Байден активизировал усилия по переизбранию и "штурмует" колеблющиеся штаты, включая поездку в Северную Каролину во вторник, 26 марта.

Опрос также показал, что избиратели лучше относятся к национальной экономике и постепенно растет количество американцев, которые считают, что экономика США находится на правильном пути.

Новый опрос дает представление о позициях участников избирательной гонки. Байден сократил или преодолел разрыв с Трампом во многих колеблющихся штатах.

Хотя опрос показал, что Байден был наиболее конкурентоспособным в штатах "голубой стены", он также сократил свое отставание от Трампа в Аризоне, Неваде и Северной Каролине по сравнению с показателями в феврале. В седьмом штате, Джорджии, Трамп увеличил свое преимущество. Байден "штурмует" эти штаты предвыборной рекламой. Поделиться

Трамп по-прежнему лидирует в семи колеблющихся штатах — 47% против 43%. С учетом кандидатов от третьих партий, Трамп лидирует с 43%. У Байдена 38% поддержки избирателей, Роберт Ф. Кеннеди-младший — 9%, а Корнел Вест и Джилл Стайн — по 1%.

Большинство избирателей, которые положительно относятся к остановившей участие в выборах Никки Гейли, заявили, что проголосуют за Трампа в ноябре — это свидетельствует о том, что он переманивает на свою сторону многих сторонников бывшей соперницы на праймериз Республиканской партии.

Байден получил большую поддержку после выступления "О состоянии дел в стране”. Опрос проводился с 8 марта, на следующий день после того, как Байден произнес перед Конгрессом энергичную речь. Более трети респондентов сказали, что в последнее время они видели положительные новости о Байдене, что есть самым высоким показателем с начала опросов в октябре прошлого года.

Эта речь, возможно, помогла преодолеть одно из самых больших препятствий в предвыборной кампании Байдена: беспокойство по его возрасту. Около шести из десяти избирателей заявили, что в этом году важнее станет выбор вице-президентов, поскольку Байдену будет 81 год, а Трампу — 78 лет в день всеобщего голосования. Это на семь процентных пунктов меньше по сравнению с опросом в феврале, проведенным вскоре после того, как спецпрокурор США в своем отчете назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью".

Восприятие речи Байдена "О положении дел в стране" было окрашено партийной принадлежностью. Сторонники Байдена назвали речь энергичной, тогда как поклонники Трампа — ужасной и гневной.

Меньше трех из десяти сторонников Трампа сказали, что их поддержка экспрезидента – голос против Байдена. Почти половина избирателей Байдена сказали, что, поддерживая действующего лидера, голосуют против Трампа. В Висконсине, где Байден лидирует, шесть из десяти его поклонников заявили, что голосуют против Трампа.

Избиратели видят улучшение состояния экономики, но все еще склонны больше доверять Трампу в вопросах экономической политики. В частности, респонденты в "шатких" штатах, доверяют Трампу больше, чем Байдену, в широком спектре вопросов, связанных с расходами, включая процентные ставки и наличие хороших рабочих мест, и этот разрыв подчеркивает серьезный вызов для действующего президента в гонке, где экономика является главным вопросом в колеблющихся штатах.

Однако по ряду показателей опроса показало, что восприятие состояния экономики среди избирателей “шатких” штатов постепенно улучшается. Процент тех, кто считает, что экономика США находится на правильном пути, вырос на 6 пунктов - с 26% в октябре прошлого года до 32%.

Также уменьшилось количество избирателей, считающих экономику самым важным вопросом, с 39% до 34%. В то же время, доля тех, кто считает иммиграцию важнейшей проблемой, выросла почти вдвое — до 17%.