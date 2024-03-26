Вибори у США. Які шанси Байдена на перемогу — Bloomberg

Чинний президент США демократ Джо Байден покращує позиції у ключових “хитких” штатах. Результати опитування Bloomberg News/Morning Consult свідчать про позитивні зрушення для Байдена після п'яти місяців стабільного лідерства колишнього американського президента республіканця Дональда Трампа в цих штатах.

Позиції Байдена у ключових штатах покращуються

Такі зміни відбулися, зокрема, після промови "Про стан справ у країні", яка згуртувала демократів і, схоже, зменшила занепокоєння щодо віку чинного президента США.

Покращення позицій Байдена було значним у Вісконсині, де він випереджає Трампа на один відсотковий пункт після того, як у лютому відставав від експрезидента на чотири відсоткові пункти, і в Пенсильванії, де демократ та республіканець наразі мають рівний результат після того, як минулого місяця Трамп зберігав перевагу в шість відсоткових пунктів. Також Байден і Трамп зберігають рівні позиції в Мічигані.

Ще занадто рано говорити про те, чи є покращення показників чинного президента одноразовим стрибком або початком більш стійких змін у перегонах. До того ж, Байден продовжує відставати від Трампа у чотирьох ключових штатах. Але перемога на загальному голосуванні в листопаді в так званих північних штатах демократичної "блакитної стіни" могла практично забезпечити Байдену другий термін.

Більш оптимістичні показники підтримки Байдена з'явилися в переломний момент передвиборчої кампанії, яка вже кілька місяців здається наперед визначеною. І Байден, і Трамп, вже мають достатньо делегатів, щоб офіційно стати кандидатами в президенти від своїх партій.

Наразі Трамп зіштовхнувся з нестачею коштів на передвиборчу кампанію і проводить менше мітингів та заходів, в той час як Байден активізував зусилля з переобрання і “штурмує” штати, що вагаються, включаючи поїздку до Північної Кароліни у вівторок, 26 березня.

Опитування також показало, що виборці краще ставляться до національної економіки, і поступово зростає кількість американців, які вважають, що економіка США перебуває на правильному шляху.

Нове опитування дає уявлення про позиції учасників виборчих перегонів. Байден скоротив або подолав розрив з Трампом у багатьох штатах, що вагаються.

Хоча опитування показало, що Байден був найбільш конкурентоспроможним у штатах "блакитної стіни", він також скоротив своє відставання від Трампа в Аризоні, Неваді та Північній Кароліні, порівняно з показниками у лютому. У сьомому штаті, Джорджії, Трамп збільшив свою перевагу. Байден “штурмує” ці штати передвиборчою рекламою. Поширити

Трамп, як і раніше, лідирує в семи штатах, що вагаються, — 47% проти 43%. З урахуванням кандидатів від третіх партій, Трамп лідирує з 43%. Байден має 38% підтримки виборців, Роберт Ф. Кеннеді-молодший — 9%, а Корнел Вест і Джилл Стайн — по 1%.

Більшість виборців, які позитивно ставляться Ніккі Гейлі, яка зупинила участь у виборах, заявили, що проголосують за Трампа в листопаді — це свідчить про те, що він переманює на свій бік багатьох прихильників колишньої суперниці на праймеріз Республіканської партії.

Байден здобув більшу підтримку після виступу "Про стан справ у країні”. Опитування проводилося з 8 березня, наступного дня після того, як Байден виголосив перед Конгресом енергійну промову. Більше третини респондентів сказали, що останнім часом вони бачили позитивні новини про Байдена, що є найвищим показником з початку опитувань у жовтні минулого року.

Ця промова, можливо, допомогла подолати одну з найбільших перешкод у передвиборчій кампанії Байдена: занепокоєння щодо його віку. Приблизно шість з десяти виборців заявили, що цього року важливішим стане вибір віце-президентів, оскільки Байдену буде 81 рік, а Трампу — 78 років на день загального голосування. Це на сім відсоткових пунктів менше порівняно з опитуванням у лютому, яке було проведено невдовзі після того, як спецпрокурор США у своєму звіті назвав Байдена "літньою людиною з поганою пам'яттю".

Сприйняття промови Байдена "Про стан справ у країні" було забарвлене партійною приналежністю. Прихильники Байдена назвали промову енергійною, тоді як прихильники Трампа — жахливою та гнівною.

Менше трьох з десяти прихильників Трампа сказали, що їхня підтримка експрезидента є голосом проти Байдена. Майже половина виборців Байдена сказали, що підтримуючи чинного лідера голосують проти Трампа. У Вісконсині, де Байден лідирує, шість із десяти його прихильників заявили, що голосують проти Трампа.

Виборці бачать покращення стану економіки, але все ще схильні більше довіряти Трампу в питаннях економічної політики. Зокрема, респонденти у “хитких” штатах, довіряють Трампу більше, ніж Байдену, у широкому спектрі питань, пов'язаних з витратами, включаючи процентні ставки та наявність хороших робочих місць, і цей розрив підкреслює серйозний виклик для чинного президента в перегонах, де економіка є головним питанням у штатах, що коливаються.

Проте за низкою показників опитування показало, що сприйняття стану економіки серед виборців “хитких” штатів поступово покращується. Відсоток тих, хто вважає, що економіка США перебуває на правильному шляху, зріс на 6 пунктів — з 26% у жовтні минулого року до 32%.

Також зменшилася кількість виборців, які вважають економіку найважливішим питанням, з 39% до 34%. Водночас частка тих, хто вважає імміграцію найважливішою проблемою, зросла майже вдвічі — до 17%.