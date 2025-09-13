Вырастил гигантский подсолнечник. Американец украинского происхождения установил мировой рекорд

Украинец Алекс Бабич, проживающий в Форт-Вейне, штат Индиана, США, установил мировой рекорд, вырастив подсолнечник высотой 10,9 метра. Достижение 3 сентября было официально подтверждено Книгой рекордов Гиннеса.
Главные тезисы
- Американец украинского происхождения, Алекс Бабич, установил мировой рекорд, вырастив подсолнечник высотой 10,9 метра.
- Выращивание подсолнечника стало для Бабича символом любви к Украине и особым достижением в жизни.
- Семена для рекордного растения Бабич получил от немецкого селекционера, а сам подсолнечник получил название "Клевер" в честь сына Кинаи.
Американец украинского происхождения вырастил подсолнечник высотой почти 11 метров
47-летний Бабич эмигрировал в США после аварии на Чернобыльской АЭС в 1991 году. Семь лет назад он начал выращивать подсолнечники как символ любви к Украине, где этот цветок является национальным символом.
Семена для рекордного растения Бабич получил от немецкого селекционера Буркхарда Гренделя. Сам подсолнечник получил название "Клевер" — в честь сына Кинаи, который постоянно находил четырехлистный клевер в их дворе и клал их на растение для удачи во время его роста.
Как пишет Associated Press, достижение этого рекорда имеет особое значение для Бабича.
Это (подсолнечник — ред.) одно из моих детей — подчеркнул он. — Ты ежедневно присматриваешь за ним. Я когда-нибудь умру, но истории об этом цветке будут жить дальше. Мои дети будут рассказывать эту историю своим внукам.
На церемонии измерения, состоявшейся 3 сентября, собралось около 85 человек, среди которых были садоводы-мастера из местного университета, представители Департамента мер и весов округа Аллен, а также представители Книги рекордов Гиннеса, с которыми Бабич общался через WhatsApp, а весь процесс снимала съемочная группа, в том числе за помощью. Для измерения подсолнечника использовали 40-футовую подъемную платформу.
Подсолнечник Бабича скоро станет героем документального фильма под названием Bloom, премьера которого запланирована на лето. Тем временем Бабич начал сажать подсолнухи вокруг кемпингов, которые он посещал с семьей, и раздавать пакетики с семенами детям на фестивалях.
На пакетиках с семенами наклеены наклейки с надписью "Распространяйте любовь — семена подсолнечника".
