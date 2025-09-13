Вырастил гигантский подсолнечник. Американец украинского происхождения установил мировой рекорд

Американец украинского происхождения вырастил подсолнечник высотой почти 11 метров

47-летний Бабич эмигрировал в США после аварии на Чернобыльской АЭС в 1991 году. Семь лет назад он начал выращивать подсолнечники как символ любви к Украине, где этот цветок является национальным символом.

Он уже имел звание производителя самого высокого подсолнечника в США, вырастив растение, достигшее 7,67 м в 2022 году, а через год он повысил этот показатель до 7,95 м. Теперь ему удалось превзойти продержавшийся более десятилетия мировой рекорд. Поделиться

Семена для рекордного растения Бабич получил от немецкого селекционера Буркхарда Гренделя. Сам подсолнечник получил название "Клевер" — в честь сына Кинаи, который постоянно находил четырехлистный клевер в их дворе и клал их на растение для удачи во время его роста.

Подсолнечник Бабича

Как пишет Associated Press, достижение этого рекорда имеет особое значение для Бабича.

Это (подсолнечник — ред.) одно из моих детей — подчеркнул он. — Ты ежедневно присматриваешь за ним. Я когда-нибудь умру, но истории об этом цветке будут жить дальше. Мои дети будут рассказывать эту историю своим внукам.

На церемонии измерения, состоявшейся 3 сентября, собралось около 85 человек, среди которых были садоводы-мастера из местного университета, представители Департамента мер и весов округа Аллен, а также представители Книги рекордов Гиннеса, с которыми Бабич общался через WhatsApp, а весь процесс снимала съемочная группа, в том числе за помощью. Для измерения подсолнечника использовали 40-футовую подъемную платформу.

Гигантский подсолнечник

Это очень эмоционально, — добавил Бабич. — Для того, кто выращивает гигантов, это самое лучшее, что возможно. Поделиться

Подсолнечник Бабича скоро станет героем документального фильма под названием Bloom, премьера которого запланирована на лето. Тем временем Бабич начал сажать подсолнухи вокруг кемпингов, которые он посещал с семьей, и раздавать пакетики с семенами детям на фестивалях.