Виростив гігантський соняшник. Американець українського походження встановив світовий рекорд

Американець українського походження виростив соняшник висотою майже 11 метрів

47-річний Бабич емігрував до США після аварії на Чорнобильській АЕС у 1991 році. Сім років тому він почав вирощувати соняшники як символ любові до України, де ця квітка є національним символом.

Він вже мав звання виробника найвищого соняшника в США, виростивши рослину, яка досягла 7,67 м у 2022 році, а через рік він підвищив цей показник до 7,95 м. Тепер йому вдалося перевершити світовий рекорд, що протримався понад десятиліття. Поширити

Насіння для рекордної рослини Бабич отримав від німецького селекціонера Буркхарда Гренделя. Сам соняшник отримав назву "Конюшина" — на честь сина Кінаї, який постійно знаходив чотирилисту конюшину у їхньому дворі і клав їх на рослину для удачі під час її росту.

Соняшник Бабича

Як пише Associated Press, досягнення цього рекорду має особливе значення для Бабича.

Це (соняшник — ред.) одне з моїх дітей — наголосив він. — Ти щодня доглядаєш за ним. Я колись помру, але історії про цю квітку житимуть далі. Мої діти розповідатимуть цю історію своїм онукам.

На церемонії вимірювання, що відбулася 3 вересня, зібралось близько 85 людей, серед яких були садівники-майстри з місцевого університету, представники Департаменту мір і ваг округу Аллен, а також представники Книги рекордів Гіннеса, з якими Бабич спілкувався через WhatsApp, а весь процес знімала знімальна група, в тому числі за допомогою дрона. Для вимірювання соняшника використовували 40-футову підйомну платформу.

Гігантський соняшник

Це дуже емоційно, — додав Бабич. — Для того, хто вирощує гігантів, це найкраще, що може бути. Поширити

Соняшник Бабича незабаром стане героєм документального фільму під назвою Bloom, прем'єра якого запланована на літо. Тим часом Бабич почав садити соняшники навколо кемпінгів, які він відвідував із родиною, і роздавати пакетики з насінням дітям на фестивалях.