Виростив гігантський соняшник. Американець українського походження встановив світовий рекорд

Українець Алекс Бабич, який мешкає у Форт-Вейні, штат Індіана, США, встановив світовий рекорд, виростивши соняшник заввишки 10,9 метра. Досягнення 3 вересня було офіційно підтверджене Книгою рекордів Гіннеса.
Головні тези:
- Українець Алекс Бабич встановив світовий рекорд, виростивши соняшник заввишки 10,9 метра.
- Вирощування соняшника стало для Бабича символом любові до України та особливим досягненням у житті.
- Світовий рекорд у вирощуванні гігантського соняшника був офіційно підтверджений Книгою рекордів Гіннеса.
Американець українського походження виростив соняшник висотою майже 11 метрів
47-річний Бабич емігрував до США після аварії на Чорнобильській АЕС у 1991 році. Сім років тому він почав вирощувати соняшники як символ любові до України, де ця квітка є національним символом.
Насіння для рекордної рослини Бабич отримав від німецького селекціонера Буркхарда Гренделя. Сам соняшник отримав назву "Конюшина" — на честь сина Кінаї, який постійно знаходив чотирилисту конюшину у їхньому дворі і клав їх на рослину для удачі під час її росту.
Як пише Associated Press, досягнення цього рекорду має особливе значення для Бабича.
Це (соняшник — ред.) одне з моїх дітей — наголосив він. — Ти щодня доглядаєш за ним. Я колись помру, але історії про цю квітку житимуть далі. Мої діти розповідатимуть цю історію своїм онукам.
На церемонії вимірювання, що відбулася 3 вересня, зібралось близько 85 людей, серед яких були садівники-майстри з місцевого університету, представники Департаменту мір і ваг округу Аллен, а також представники Книги рекордів Гіннеса, з якими Бабич спілкувався через WhatsApp, а весь процес знімала знімальна група, в тому числі за допомогою дрона. Для вимірювання соняшника використовували 40-футову підйомну платформу.
Соняшник Бабича незабаром стане героєм документального фільму під назвою Bloom, прем'єра якого запланована на літо. Тим часом Бабич почав садити соняшники навколо кемпінгів, які він відвідував із родиною, і роздавати пакетики з насінням дітям на фестивалях.
На пакетиках з насінням наклеєні наліпки з написом "Поширюйте любов — насіння соняшника".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-