Выросло количество погибших в результате ракетной атаки РФ по Киеву 7 февраля

Число погибших из-за удара РФ по Киеву 7 февраля возросло до шести. В больнице скончался мужчина, который был тяжело травмирован после возгорания в многоэтажке в Голосеевском районе столицы.

Число жертв атаки РФ на Киев 7 февраля увеличилось

О смерти мужчины после почти месяца пребывания в больнице рассказала родственница Оксана Ткачук.

По ее словам, ракетная атака раньше унесла жизни и дочери погибшего Юрия Носова — Анастасии. Они оба были в крайне тяжелом состоянии. Девушка тоже скончалась в больнице от полученных травм.

Юра умер в больнице после 3 недель борьбы врачей за его жизнь, не приходя в сознание, после попадания обломков ракеты в его дом и Теремки. Две недели назад умерла от ран дочь Юры — Анастасия. Во время трагедии погибли несколько собак семьи... — пишут друзья в Facebook. Поделиться

Ракетная атака по Украине 7 февраля: что известно

Утром 7 февраля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Под ударом врага — Николаев, Покровск, Киев, Харьков, а также населенные пункты Львовской, Днепропетровской, Николаевской областей.

В Киеве в Голосеевском районе возник пожар в многоэтажке. В Днепровском районе в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции.

Россия применила 64 средства воздушного нападения. Среди них 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, баллистические ракеты "Искандер-М", "Калибр", зенитные управляемые ракеты С-300. Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей.

В Харькове в результате ударов ранены 52-летняя женщина, а также 59- и 64-летние мужчины. Две ракеты попали по предприятию, занимающемуся производством бетона.

В Днепропетровской области было попадание в инфраструктурный объект. Без пострадавших.

В Стрыйском районе Львовской области среди поля обнаружили обломки сбитой российской ракеты, которая не сдетонировала. В Дрогобыче ракета попала в промышленный объект, возник пожар.

В Николаеве один человек погиб, 6 — ранены.

Силы противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы уничтожили около двух десятков ракет.