Зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по Києву 7 лютого
Категорія
Україна
Дата публікації

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по Києву 7 лютого

дснс
Джерело:  online.ua

Кількість загиблих через удар РФ по Києву 7 лютого зросла до шести. У лікарні помер чоловік, який був тяжко травмований після займання у багатоповерхівці у Голосіївському районі столиці.

Число жертв атаки РФ на Київ 7 лютого збільшилося

Про смерть чоловіка після майже місяця перебування у лікарні розповіла родичка родини Оксана Ткачук.

За її словами, ракетна атака раніше забрала життя і доньки загиблого Юрія Носова — Анастасії. Вони обоє були у вкрай важкому стані. Дівчина теж померла у лікарні від отриманих травм.

Юра помер у лікарні після 3 тижнів боротьби лікарів за його життя, не приходячи у свідомість, після потрапляння уламків ракети у його будинок та Теремках. Два тижні тому померла від поранень донька Юри — Анастасія. Під час трагедії загинуло кілька собак родини... — пишуть друзі у Facebook.

Ракетна атака по Україну 7 лютого: що відомо

Зранку 7 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Під ударом ворога — Миколаїв, Покровськ, Київ, Харків, а також населені пункти Львівської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

У Києві у Голосіївському районі виникла пожежа у багатоповерхівці. У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків було пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції.

Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, балістичні ракети «Іскандер-М», «Калібр», зенітні керовані ракети С-300. Сили ППО знищили 44 повітряні цілі.

  • У Харкові внаслідок ударів поранені 52-річна жінка, а також 59- та 64-річні чоловіки. Дві ракети влучили по підприємству, яке займається виробництвом бетону.

  • У Дніпропетровській області було влучання в інфраструктурний об’єкт. Без постраждалих.

  • У Стрийському районі Львівської області серед поля виявили уламки збитої російської ракети, яка не здетонувала. У Дрогобичі ракета влучила в промисловий об'єкт, виникла пожежа.

  • У Миколаєві одна людина загинула, 6 — поранені.

Сили протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці знищили приблизно два десятки ракет.

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