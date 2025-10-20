Взлом российского государственного мессенджера MAX — в сеть слили более 46 млн записей

Российский государственный мессенджер MAX подвергся катастрофическому взлому - в открытый доступ попали более 46 миллионов записей.

Расхваленный мессенджер MAX взломали

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Менее чем через два месяца после запуска российский государственный мессенджер MAX подвергся катастрофическому взлому — в открытый доступ попали более 46 миллионов записей, это фактически вся база пользователей. В то же время власти РФ продолжают отрицать факт утечки.

Как отмечается, разработчиком приложения является структура, подконтрольная сыну Сергея Кириенко, главного куратора информационной и цифровой политики Кремля. Из-за этого сервиса планировали выдавать цифровые паспорта, доступ к госуслугам и тому подобное.

Пропаганда навязывала MAX под лозунгами "борьбы с мошенниками" и "защиты личных данных". Его активно продвигали во властных структурах и сфере образования, позиционируя как "надежную и безопасную платформу". Но после утечки данных мессенджер только стал дополнительным инструментом в руках мошенников.