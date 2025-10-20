Взлом российского государственного мессенджера MAX — в сеть слили более 46 млн записей

Российский государственный мессенджер MAX подвергся катастрофическому взлому - в открытый доступ попали более 46 миллионов записей.
Главные тезисы
- Более 46 миллионов записей пользователей российского государственного мессенджера MAX стали доступны публично из-за катастрофического взлома.
- Власти России продолжают отрицать факт утечки данных, хотя мессенджер MAX должен был стать символом цифрового суверенитета.
- Утечка данных из MAX показала, что властям важнее цифровой контроль, чем безопасность пользователей.
Расхваленный мессенджер MAX взломали
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Как отмечается, разработчиком приложения является структура, подконтрольная сыну Сергея Кириенко, главного куратора информационной и цифровой политики Кремля. Из-за этого сервиса планировали выдавать цифровые паспорта, доступ к госуслугам и тому подобное.
Пропаганда навязывала MAX под лозунгами "борьбы с мошенниками" и "защиты личных данных". Его активно продвигали во властных структурах и сфере образования, позиционируя как "надежную и безопасную платформу". Но после утечки данных мессенджер только стал дополнительным инструментом в руках мошенников.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-