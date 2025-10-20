Злам російського державного месенджера MAX — понад 46 млн записів злили у мережу
Категорія
Світ
Дата публікації

Злам російського державного месенджера MAX — понад 46 млн записів злили у мережу

Центр протидії дезінформації
хакери

Російський державний месенджер MAX зазнав катастрофічного зламу - у відкритий доступ потрапили понад 46 мільйонів записів.

Головні тези:

  • Підконтрольна сину Кірієнка структура розробила месенджер MAX, який зазнав катастрофічного зламу.
  • Понад 46 мільйонів записів користувачів потрапили у відкритий доступ, що підтверджує небажання РФ дбати про безпеку даних.
  • MAX мав стати символом цифрового суверенітету, але після витоку даних виявився інструментом у руках шахраїв.

Розхвалений месенджер MAX зламали

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Менше ніж за два місяці після запуску російський державний месенджер MAX зазнав катастрофічного зламу — у відкритий доступ потрапили понад 46 мільйонів записів, це фактично вся база користувачів. Водночас влада РФ продовжує заперечувати факт витоку.

Як зазначається, розробником застосунку є структура, підконтрольна сину Сергія Кірієнка, головного куратора інформаційної та цифрової політики Кремля. Через цей сервіс планували видавати цифрові паспорти, доступ до держпослуг тощо.

Пропаганда нав’язувала MAX під гаслами "боротьби з шахраями" і "захисту особистих даних". Його активно просували у владних структурах та сфері освіти, позиціонуючи як "надійну та безпечну платформу". Але після витоку даних месенджер лише став додатковим інструментом у руках шахраїв.

У ЦПД відзначили, що ця ситуація показала, що насправді владі РФ байдуже на безпеку, головне — тотальний цифровий контроль. MAX мав стати символом "цифрового суверенітету" Росії, а став втіленням її безпорадності.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи є безпечним Телеграм. Федоров перелічив найбезпечніші месенджери для українців
Месенджери
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії можуть ввести заборону на дзвінки у месенджерах
Месенджери
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ змушують жителів ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун
окупант

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?