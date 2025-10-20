Злам російського державного месенджера MAX — понад 46 млн записів злили у мережу

Російський державний месенджер MAX зазнав катастрофічного зламу - у відкритий доступ потрапили понад 46 мільйонів записів.
Головні тези:
- Підконтрольна сину Кірієнка структура розробила месенджер MAX, який зазнав катастрофічного зламу.
- Понад 46 мільйонів записів користувачів потрапили у відкритий доступ, що підтверджує небажання РФ дбати про безпеку даних.
- MAX мав стати символом цифрового суверенітету, але після витоку даних виявився інструментом у руках шахраїв.
Розхвалений месенджер MAX зламали
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Як зазначається, розробником застосунку є структура, підконтрольна сину Сергія Кірієнка, головного куратора інформаційної та цифрової політики Кремля. Через цей сервіс планували видавати цифрові паспорти, доступ до держпослуг тощо.
Пропаганда нав’язувала MAX під гаслами "боротьби з шахраями" і "захисту особистих даних". Його активно просували у владних структурах та сфері освіти, позиціонуючи як "надійну та безпечну платформу". Але після витоку даних месенджер лише став додатковим інструментом у руках шахраїв.
