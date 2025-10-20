Злам російського державного месенджера MAX — понад 46 млн записів злили у мережу

Розхвалений месенджер MAX зламали

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Менше ніж за два місяці після запуску російський державний месенджер MAX зазнав катастрофічного зламу — у відкритий доступ потрапили понад 46 мільйонів записів, це фактично вся база користувачів. Водночас влада РФ продовжує заперечувати факт витоку. Поширити

Як зазначається, розробником застосунку є структура, підконтрольна сину Сергія Кірієнка, головного куратора інформаційної та цифрової політики Кремля. Через цей сервіс планували видавати цифрові паспорти, доступ до держпослуг тощо.

Пропаганда нав’язувала MAX під гаслами "боротьби з шахраями" і "захисту особистих даних". Його активно просували у владних структурах та сфері освіти, позиціонуючи як "надійну та безпечну платформу". Але після витоку даних месенджер лише став додатковим інструментом у руках шахраїв.