3 июля в центре временно оккупированного Луганска раздался взрыв. Сообщается, что в результате инцидента погиб бывший "глава города" Манолис Пилавов.

Коллаборант Пилавов погиб в Луганске

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что от взрыва в центре города погиб "экс-глава" Луганска Пилавов.

Об этом пишет и украинский журналист Денис Казанский.

Бывший регионал, до 2014 года работавший заместителем мэра города. Крепкий хозяйственник из обоймы Ефремова. Идти в гауляйтеры было плохой идеей. Поделиться

Манолис Пилавов родился на протяжении многих лет в должностях в органах местного самоуправления Луганска и занимался управленческой деятельностью в коммунальной сфере.

В 1990-1998 годах возглавлял ЖЭУ № 3 жилищно-эксплуатационного объединения Ленинского района, жилищно-эксплуатационные объединения Каменнобродского и Жовтневого районов, а также работал заместителем начальника управления жилищным хозяйством Луганского горисполкома.

Являлся генеральным директором ОКП "Лугансквода". Работал заместителем председателя Каменобродского райсовета Луганска, а затем занимал должность первого заместителя Луганского городского головы.

В 2010 году был избран депутатом Октябрьского районного в городе Луганске совета от Партии регионов. Поделиться

С 2014 года занимал должность так называемого "главы Администрации Луганска".

Коллаборант Пилавов с 2015 года находился в розыске.

Его обвиняли по трем статьям: