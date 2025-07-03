Взрыв в Луганске — погиб коллаборант и экс-гауляйтер Пилавов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Взрыв в Луганске — погиб коллаборант и экс-гауляйтер Пилавов

Пилавов
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Источник:  Денис Казанский

3 июля в центре временно оккупированного Луганска раздался взрыв. Сообщается, что в результате инцидента погиб бывший "глава города" Манолис Пилавов.

Главные тезисы

  • В центре временно оккупированного Луганска произошел взрыв, в результате которого погиб экс-глава города Манолис Пилавов.
  • Манолис Пилавов был обвиняем в направленных на изменение конституционного строя Украины, посягательстве на территориальную целостность и создании террористической группы.

Коллаборант Пилавов погиб в Луганске

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что от взрыва в центре города погиб "экс-глава" Луганска Пилавов.

Об этом пишет и украинский журналист Денис Казанский.

Бывший регионал, до 2014 года работавший заместителем мэра города. Крепкий хозяйственник из обоймы Ефремова. Идти в гауляйтеры было плохой идеей.

Манолис Пилавов родился на протяжении многих лет в должностях в органах местного самоуправления Луганска и занимался управленческой деятельностью в коммунальной сфере.

В 1990-1998 годах возглавлял ЖЭУ № 3 жилищно-эксплуатационного объединения Ленинского района, жилищно-эксплуатационные объединения Каменнобродского и Жовтневого районов, а также работал заместителем начальника управления жилищным хозяйством Луганского горисполкома.

Являлся генеральным директором ОКП "Лугансквода". Работал заместителем председателя Каменобродского райсовета Луганска, а затем занимал должность первого заместителя Луганского городского головы.

В 2010 году был избран депутатом Октябрьского районного в городе Луганске совета от Партии регионов.

С 2014 года занимал должность так называемого "главы Администрации Луганска".

Коллаборант Пилавов с 2015 года находился в розыске.

Его обвиняли по трем статьям:

  • действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти);

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

  • создание террористической группы или террористической организации.

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