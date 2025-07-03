Взрыв в Луганске — погиб коллаборант и экс-гауляйтер Пилавов

3 июля в центре временно оккупированного Луганска раздался взрыв. Сообщается, что в результате инцидента погиб бывший "глава города" Манолис Пилавов.
Главные тезисы
- В центре временно оккупированного Луганска произошел взрыв, в результате которого погиб экс-глава города Манолис Пилавов.
- Манолис Пилавов был обвиняем в направленных на изменение конституционного строя Украины, посягательстве на территориальную целостность и создании террористической группы.
Коллаборант Пилавов погиб в Луганске
Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что от взрыва в центре города погиб "экс-глава" Луганска Пилавов.
Об этом пишет и украинский журналист Денис Казанский.
Манолис Пилавов родился на протяжении многих лет в должностях в органах местного самоуправления Луганска и занимался управленческой деятельностью в коммунальной сфере.
В 1990-1998 годах возглавлял ЖЭУ № 3 жилищно-эксплуатационного объединения Ленинского района, жилищно-эксплуатационные объединения Каменнобродского и Жовтневого районов, а также работал заместителем начальника управления жилищным хозяйством Луганского горисполкома.
Являлся генеральным директором ОКП "Лугансквода". Работал заместителем председателя Каменобродского райсовета Луганска, а затем занимал должность первого заместителя Луганского городского головы.
С 2014 года занимал должность так называемого "главы Администрации Луганска".
Коллаборант Пилавов с 2015 года находился в розыске.
Его обвиняли по трем статьям:
действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти);
посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
создание террористической группы или террористической организации.
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