ВСУ ликвидировали заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майора Гудкова

В Коренево Курской области был ликвидирован заместитель главнокомандующего ВМФ России и бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков. У него была награда "герой России" и звание гвардии генерал-майор, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Главные тезисы
- Михаил Гудков, заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ, был ликвидирован в Курской области, вместе с другими топ-командирами оккупационной армии.
- Гудков отвечал за действия русской морской пехоты в войне против Украины и был известен военными преступлениями.
- Михаил Гудков принимал участие в войне против Украины с февраля 2022 года и недавно был назначен заместителем командующего ВМФ РФ.
ВСУ уничтожили российского генерал-майора Гудкова
Из сообщения губернатора понятно, что, кроме Гудкова, погибли еще топкомандиры оккупационной армии.
Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на распечатки указывает, что Гудкова убили во время прилета по пункту управления.
Отмечается, что ударов было не менее четырех, и погибло более 10 оккупантов, в том числе многие старшие офицеры.
Гудков отвечал за действия русской морской пехоты в войне против Украины.
Подразделения бригады были опрокинуты в Курскую область после начала операции Сил обороны Украины в этом направлении.
В марте этого года Гудков был назначен заместителем командующего ВМФ РФ.
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