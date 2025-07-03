ВСУ ликвидировали заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майора Гудкова
Категория
Проиcшествия
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ВСУ ликвидировали заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майора Гудкова

Гудков
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Источник:  online.ua

В Коренево Курской области был ликвидирован заместитель главнокомандующего ВМФ России и бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков. У него была награда "герой России" и звание гвардии генерал-майор, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Главные тезисы

  • Михаил Гудков, заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ, был ликвидирован в Курской области, вместе с другими топ-командирами оккупационной армии.
  • Гудков отвечал за действия русской морской пехоты в войне против Украины и был известен военными преступлениями.
  • Михаил Гудков принимал участие в войне против Украины с февраля 2022 года и недавно был назначен заместителем командующего ВМФ РФ.

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Из сообщения губернатора понятно, что, кроме Гудкова, погибли еще топкомандиры оккупационной армии.

Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех других бойцов, погибших в Курской области.

Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на распечатки указывает, что Гудкова убили во время прилета по пункту управления.

Отмечается, что ударов было не менее четырех, и погибло более 10 оккупантов, в том числе многие старшие офицеры.

Гудков отвечал за действия русской морской пехоты в войне против Украины.

С 24 февраля 2022 года Гудков участвовал в войне против Украины. Он был командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, известной своими военными преступлениями.

Подразделения бригады были опрокинуты в Курскую область после начала операции Сил обороны Украины в этом направлении.

В марте этого года Гудков был назначен заместителем командующего ВМФ РФ.

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