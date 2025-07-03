ЗСУ ліквідували заступника Головнокомандувача ВМФ РФ генерал-майора Гудкова

У Коренево Курської області ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії та колишнього командира 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Михайла Гудкова. Він мав нагороду "герой Росії" та звання гвардії генерал-майор, розповів губернатор Примор'я Олег Кожем'яко.
Головні тези:
- Михайло Гудков - герой Російської Федерації та заступник Головнокомандувача ВМФ РФ, був ліквідований у Коренево, Курській області.
- Разом з Гудковим загинули ще топкомандири окупаційної армії.
- Гудков відповідав за дії російської морської піхоти у війні проти України та був відомий воєнними злочинами.
ЗСУ знищили російського генерал-майора Гудкова
З допису губернатора зрозуміло, що, окрім Гудкова, загинули ще топкомандири окупаційної армії.
Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на роспабліки, вказує, що Гудкова вбили під час прильоту по пункту управління.
Зазначається, що ударів було щонайменше чотири, і загинуло понад 10 окупантів, у тому числі багато старших офіцерів.
Гудков відповідав за дії російської морської піхоти у війні проти України.
Підрозділи бригади були перекинуті в Курську область після початку операції Сил оборони України на цьому напрямку.
У березні цього року Гудкова призначили заступником командувача ВМФ РФ.
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