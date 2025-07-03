ЗСУ ліквідували заступника Головнокомандувача ВМФ РФ генерал-майора Гудкова

У Коренево Курської області ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії та колишнього командира 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Михайла Гудкова. Він мав нагороду "герой Росії" та звання гвардії генерал-майор, розповів губернатор Примор'я Олег Кожем'яко.

ЗСУ знищили російського генерал-майора Гудкова

З допису губернатора зрозуміло, що, окрім Гудкова, загинули ще топкомандири окупаційної армії.

Висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким та товаришам по службі Михайла Гудкова, Нарімана Шихалієва та всіх інших бійців, хто загинув у Курській області. Поширити

Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на роспабліки, вказує, що Гудкова вбили під час прильоту по пункту управління.

Зазначається, що ударів було щонайменше чотири, і загинуло понад 10 окупантів, у тому числі багато старших офіцерів.

Гудков відповідав за дії російської морської піхоти у війні проти України.

З 24 лютого 2022 року Гудков брав участь у війні проти України. Він був командиром 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка відома своїми воєнними злочинами. Поширити

Підрозділи бригади були перекинуті в Курську область після початку операції Сил оборони України на цьому напрямку.