Вибух у Луганську — загинув колаборант та ексгауляйтер Пілавов
Категорія
Події
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Вибух у Луганську — загинув колаборант та ексгауляйтер Пілавов

Пілавов
Джерело:  Денис Казанський

3 липня у центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав вибух. Повідомляється, що внаслідок інциденту загинув колишній "очільник міста" Маноліс Пілавов.

Головні тези:

  • Загинув колишній очільник міста Луганська Маноліс Пілавов внаслідок вибуху у центрі міста.
  • Після подій 2014 року Пілавов перебував у розшуку та звинувачувався у створенні терористичних груп.

Колаборант Пілавов загинув у Луганську

Російська пропагандистська агенція ТАСС повідомила, що від вибуху в центрі міста загинув "ексглава" Луганська Пілавов.

Про це пише і український журналіст Денис Казанський.

Колишній регіонал, який до 2014 року працював заступником мера міста. Міцний господарник із обойми Єфремова. Йти в гауляйтери було поганою ідеєю.

Маноліс Пілавов народився упродовж багатьох років обіймав посади в органах місцевого самоврядування Луганська та займався управлінською діяльністю в комунальній сфері.

У 1990-1998 роках очолював ЖЕУ № 3 житлово-експлуатаційного об’єднання Ленінського району, житлово-експлуатаційні об’єднання Кам'янобродського та Жовтневого районів, а також працював заступником начальника управління житловим господарством Луганського міськвиконкому.

Був генеральним директором ОКП "Луганськвода". Працював заступником голови Кам’янобродської райради Луганська, а згодом обіймав посаду першого заступника Луганського міського голови.

У 2010 році був обраний депутатом Жовтневої районної у місті Луганську ради від Партії регіонів. У вересні 2014 року Пілавов агітував у дворах Луганська на підтримку так званої "Луганської народної республіки" та брав участь у публічних заходах, організованих окупаційною адміністрацією.

З 2014 року обіймав посаду так званого "голови Адміністрації Луганська".

Колаборант Пілавов з 2015 року перебував у розшуку.

Його звинувачували по трьох статтях:

  • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади);

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

  • cтворення терористичної групи чи терористичної організації.

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