Вибух у Луганську — загинув колаборант та ексгауляйтер Пілавов

3 липня у центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав вибух. Повідомляється, що внаслідок інциденту загинув колишній "очільник міста" Маноліс Пілавов.
Головні тези:
- Загинув колишній очільник міста Луганська Маноліс Пілавов внаслідок вибуху у центрі міста.
- Після подій 2014 року Пілавов перебував у розшуку та звинувачувався у створенні терористичних груп.
Колаборант Пілавов загинув у Луганську
Російська пропагандистська агенція ТАСС повідомила, що від вибуху в центрі міста загинув "ексглава" Луганська Пілавов.
Про це пише і український журналіст Денис Казанський.
Маноліс Пілавов народився упродовж багатьох років обіймав посади в органах місцевого самоврядування Луганська та займався управлінською діяльністю в комунальній сфері.
У 1990-1998 роках очолював ЖЕУ № 3 житлово-експлуатаційного об’єднання Ленінського району, житлово-експлуатаційні об’єднання Кам'янобродського та Жовтневого районів, а також працював заступником начальника управління житловим господарством Луганського міськвиконкому.
Був генеральним директором ОКП "Луганськвода". Працював заступником голови Кам’янобродської райради Луганська, а згодом обіймав посаду першого заступника Луганського міського голови.
З 2014 року обіймав посаду так званого "голови Адміністрації Луганська".
Колаборант Пілавов з 2015 року перебував у розшуку.
Його звинувачували по трьох статтях:
дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади);
посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
cтворення терористичної групи чи терористичної організації.
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