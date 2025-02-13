Взрывы в Липецкой области. Россияне жалуются на атаку дронов — видео

В районе российского города Липецк и в области в ночь на 13 февраля прогремели взрывы. В регионе работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки с применением беспилотников.

Липецкую область атаковали дроны

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявлял после двух часов ночи о введении на территории всей Липецкой области режима воздушной опасности.

Позже он объявил об угрозе атаки БпЛА в Липецком и муниципальном округах, а также в городе Елец и Елецком районе, а также в городе Грязи и Грязинском районе.

Внимание! Регион испытал массированный налет БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления, – написал он в соцсети впоследствии.

В липецких пабликах писали о звуках взрывов, слышных в области. В частности, в промышленной части этого города было 12 взрывов.

На множество "хлопков и жужжания" на фоне дроновой атаки жаловались и жители города Елец. Поделиться

В сети озвучивают предположение, что целью дроновой атаки в Липецке может быть тракторный завод.

Позже губернатор Артамонов рассказал, что в ряде районов города Липецка исчез свет на фоне атаки БпЛА.

Министерство страны-агрессорки заявило, что за ночь над девятью российскими областями якобы были сбиты 83 украинских беспилотника: 37 дронов — над пограничной Брянской областью, по 12 — над Курской и Липецкой областями, 9 — над Тверской, остальной — над ской областями.