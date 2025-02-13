Вибухи у Липецькій області. Росіяни скаржаться на атаку дронів — відео

В районі російського міста Липецьк та в області у ніч проти 13 лютого пролунали вибухи. У регіоні працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку із застосуванням безпілотників.

Липецьку область атакували дрони

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявляв після другої години ночі про запровадження на території усієї Липецької області режиму повітряної небезпеки.

Пізніше він оголосив про загрозу атаки БпЛА у Липецьку та муніципальному окрузі, а також у місті Єлець та Єлецькому районі, а ще у місті Грязі та Грязінському районі.

Увага! Регіон зазнав масованого нальоту БПЛА. Йде робота ППО та засобів придушення, — написав він у соцмережі згодом.

У липецьких пабліках писали про звуки вибухів, які було чути в області. Зокрема у промисловій частині цього міста було 12 вибухів.

На велику кількість "хлопків та дзижчання" на тлі дронової атаки скаржилися й мешканці міста Єлець. Поширити

У мережі озвучують припущення, що ціллю дронової атаки у Липецьку може бути тракторний завод.

Пізніше губернатор Артамонов розповів, що у низці районів міста Липецьк зникло світло на тлі атаки БпЛА.

Міністерство країни-агресорки заявило, що за ніч над дев'ятьма російськими областями нібито було збито 83 українські безпілотники: 37 дронів — над прикордонною Брянською областю, по 12 — над Курською і Липецькою областями, 9 — над Тверською, решта — над Бєлгородською, Калузькою, Смоленською, Воронезькою і Ростовською областями.