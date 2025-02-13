Вибухи у Липецькій області. Росіяни скаржаться на атаку дронів — відео

В районі російського міста Липецьк та в області у ніч проти 13 лютого пролунали вибухи. У регіоні працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку із застосуванням безпілотників.
Головні тези:
- В ніч проти 13 лютого у Липецькій області відбулися вибухи через атаку дронів, що спричинило запровадження режиму повітряної небезпеки на території регіону.
- Мешканці Липецької області свідчили про звуки вибухів і дронову атаку, яка стала причиною зникнення світла у деяких районах міста.
- У мережі поширюються припущення, що ціллю дронової атаки у Липецьку може бути тракторний завод.
Липецьку область атакували дрони
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявляв після другої години ночі про запровадження на території усієї Липецької області режиму повітряної небезпеки.
Пізніше він оголосив про загрозу атаки БпЛА у Липецьку та муніципальному окрузі, а також у місті Єлець та Єлецькому районі, а ще у місті Грязі та Грязінському районі.
Увага! Регіон зазнав масованого нальоту БПЛА. Йде робота ППО та засобів придушення, — написав він у соцмережі згодом.
У липецьких пабліках писали про звуки вибухів, які було чути в області. Зокрема у промисловій частині цього міста було 12 вибухів.
У мережі озвучують припущення, що ціллю дронової атаки у Липецьку може бути тракторний завод.
Пізніше губернатор Артамонов розповів, що у низці районів міста Липецьк зникло світло на тлі атаки БпЛА.
Міністерство країни-агресорки заявило, що за ніч над дев'ятьма російськими областями нібито було збито 83 українські безпілотники: 37 дронів — над прикордонною Брянською областю, по 12 — над Курською і Липецькою областями, 9 — над Тверською, решта — над Бєлгородською, Калузькою, Смоленською, Воронезькою і Ростовською областями.
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