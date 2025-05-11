Warner Brothers показала первый тизер хорорра "Заклятие 4" — видео
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Warner Brothers показала первый тизер хорорра "Заклятие 4" — видео

Почему стоит посмотреть "Заклятие 4"
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Источник:  online.ua

В сети наконец-то обнародовали первый тизер четвертой и финальной части хорорр-франшизы "Заклятие" от кинокомпании Warner Brothers.

Главные тезисы

  • В каст попали: Патрик Уилсон, Вера Фармига и Шеннон Кук.
  • Режиссером фильма "Заклятие 4" является Майкл Чавес, известный по работе над предыдущими частями этой популярной хорорр-франшизы.

Почему стоит посмотреть "Заклятие 4"

Украинцы могут насладиться просмотром "Заклятие 4: Последние обряды" уже 4 сентября 2025 года.

В центре сюжета — история исследователей паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен.

Им придется столкнуться с довольно ужасным делом, связанным с таинственными сущностями.

В команду актеров попали: Патрик Уилсон (франшизы "Астрал", "Аквамен", сериал "Фарго") и Вера Фармига ("Годзилла II: Король монстров", сериалы "Мотель Бейтсов", "Соколиный глаз"), а также Шеннон Куксер Уорренов Дрю Томаса.

Вполне возможно, что к касту присоединится Таисса Фармига, которая повторит роль сестры Ирэн из фильма "Монахиня", также принадлежащего к франшизе "Заклятие".

К режиссерской работе привлекли Майкла Чавеса, который снял еще три фильма со вселенной "Заклятие" — "Проклятие Ла Иороны" (2019), "Заклятие 3: По велению дьявола" (2021) и "Монахиня 2" (2023).

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