Warner Brothers показала перший тизер горору "Закляття 4" — відео

У мережі нарешті оприлюднили перший тизер четвертої і фінальної частини горор-франшизи "Закляття" від кінокомпанії Warner Brothers.
Головні тези:
- До касту потрапили: Патрік Вілсон, Віра Фарміга та Шеннон Кук.
- Режисером фільму “Закляття 4” є Майкл Чавес, відомий по роботі над попередніми частинами цієї популярної горор-франшизи.
Чому варто подивитися "Закляття 4"
Українці зможуть насолодитися переглядом "Закляття 4: Останні обряди” уже 4 вересня 2025 року.
У центрі сюжету — історія дослідників паранормальних явищ Ед і Лоррейн Воррен.
Їм доведеться зіштовхнутися з доволі жахливою справою, яка пов'язана з таємничими сутностями.
Цілком можливо, що до касту приєднається Таїсса Фарміга, яка повторить роль сестри Ірен з фільму "Монахиня", що також належить до франшизи "Закляття".
До режисерської роботи залучили Майкла Чавеса, який до зняв ще три фільми з всесвіту "Закляття" — "Прокляття Ла Йорони" (2019), "Закляття 3: За велінням диявола" (2021) та "Монахиня 2" (2023).
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