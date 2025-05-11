Warner Brothers показала перший тизер горору "Закляття 4" — відео
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Warner Brothers показала перший тизер горору "Закляття 4" — відео

Warner Brothers показала перший тизер горору "Закляття 4" — відео
Джерело:  online.ua

У мережі нарешті оприлюднили перший тизер четвертої і фінальної частини горор-франшизи "Закляття" від кінокомпанії Warner Brothers.

Головні тези:

  • До касту потрапили: Патрік Вілсон, Віра Фарміга та Шеннон Кук.
  • Режисером фільму “Закляття 4” є Майкл Чавес, відомий по роботі над попередніми частинами цієї популярної горор-франшизи.

Чому варто подивитися "Закляття 4"

Українці зможуть насолодитися переглядом "Закляття 4: Останні обряди” уже 4 вересня 2025 року.

У центрі сюжету — історія дослідників паранормальних явищ Ед і Лоррейн Воррен.

Їм доведеться зіштовхнутися з доволі жахливою справою, яка пов'язана з таємничими сутностями.

В команду акторів потрапили: Патрік Вілсон (франшизи "Астрал", "Аквамен", серіал "Фарго") та Віра Фарміга ("Ґодзілла ІІ: Король монстрів", серіали "Мотель Бейтсів", "Соколине око"), а також Шеннон Кук (серіали "Сотня", Річер") у ролі асистента Ворренів Дрю Томаса.

Цілком можливо, що до касту приєднається Таїсса Фарміга, яка повторить роль сестри Ірен з фільму "Монахиня", що також належить до франшизи "Закляття".

До режисерської роботи залучили Майкла Чавеса, який до зняв ще три фільми з всесвіту "Закляття" — "Прокляття Ла Йорони" (2019), "Закляття 3: За велінням диявола" (2021) та "Монахиня 2" (2023).

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