Warner Brothers показала перший тизер горору "Закляття 4" — відео

У мережі нарешті оприлюднили перший тизер четвертої і фінальної частини горор-франшизи "Закляття" від кінокомпанії Warner Brothers.

Чому варто подивитися "Закляття 4"

Українці зможуть насолодитися переглядом "Закляття 4: Останні обряди” уже 4 вересня 2025 року.

У центрі сюжету — історія дослідників паранормальних явищ Ед і Лоррейн Воррен.

Їм доведеться зіштовхнутися з доволі жахливою справою, яка пов'язана з таємничими сутностями.

В команду акторів потрапили: Патрік Вілсон (франшизи "Астрал", "Аквамен", серіал "Фарго") та Віра Фарміга ("Ґодзілла ІІ: Король монстрів", серіали "Мотель Бейтсів", "Соколине око"), а також Шеннон Кук (серіали "Сотня", Річер") у ролі асистента Ворренів Дрю Томаса. Поширити

Цілком можливо, що до касту приєднається Таїсса Фарміга, яка повторить роль сестри Ірен з фільму "Монахиня", що також належить до франшизи "Закляття".